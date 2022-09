Voilà 40 ans que les pros et les antis s'affrontent. Quatre décennies que certains adulent la Citroën BX et que d'autres la conspuent, au point ou notre "confrère" le Gorafi a publié, il y a dix ans, un article intitulé, "Trente ans après, Citroën présente ses excuses pour la BX". Mais le temps a passé, les querelles se sont émoussées et pour ce quarantième anniversaire, tout le monde semble trouver des qualités au dessin si particulier de la maison Bertone et surtout de son designer Marcello Gandini.

dailymotion L'auto des voisins : Marc et sa Citroën BX - 16 soupapes pour une auto qui souffle ses 40 bougies

Mais ce sont d'autres qualités qui ont séduit Marc. Cet amoureux des Citroën à sphères, qui possède déjà une DS et une Xantia, a débusqué il y a un an à peine une BX 16S dans un état rare. L'auto est tellement propre qu'on la croirait sortie de chaîne la semaine passée. "Et pourtant, elle affiche 176 000 km" annonce Marc. Bien sûr, c'est une auto de phase 2 produite à partir de 1987 et si l'extravagance de la planche de bord de la première version disparaît, sa qualité s'est améliorée. "Mais on n'a plus les fameux satellites de chaque côté du volant" semble regretter Marc.

En revanche, ce qu'il ne regrette pas, c'est l'extraordinaire rapport poids - puissance de son auto. 1 070 kg pour 160 ch, voilà de quoi tenir la dragée haute à nombre de voitures électrifiées d'aujourd'hui. Quant aux fameuses suspensions oléopneumatiques Citroën, Marc les trouve particulièrement dans l'air du temps. "Avec la dégradation des routes et la multiplication des dos-d'âne, les sphères sont tout indiquées."

Un avion de chasse oléopneumatique

Mais au fait, combien coûte une BX en bon état aujourd'hui ? "Encore faut-il en trouver une qui soit saine. Mais à partir de 2 000 euros, on peut se faire plaisir". Évidemment, à ce tarif, pas question de mettre la main sur un avion de chasse du type GTI 16S. Pour un tel modèle, il en coûtera plutôt entre 9 000 et 15 000 euros. Même si un exemplaire s'est vendu 42 000 euros il y a quelques années. "Mais c'était une exception très très peu kilométrée." Une somme conséquente auquel son propriétaire devra rajouter un budget essence conséquent aussi. "Il faut compter 11,5 l / 100 km." Le prix d'un tapis volant signé Marcello Gandini.