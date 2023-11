L'auto des voisins - Michel s'évade en Volkswagen Grand California

Quelle mouche a bien pu piquer Michel et sa femme en 2021 ? Un impérieux désir de liberté et d'évasion, forcément. Toujours est-il qu'il y a deux ans, ce commerçant, qui loue et vend des vélos électriques à Fontainebleau, et son épouse en parlent à leur fils. Ça tombe bien : il travaille chez Volkswagen Utilitaires et justement, un Grand California, sur une base de Crafter, flambant neuf est disponible dans son garage.

"Alors on s'est fait un petit plaisir". Ou plutôt, un grand plaisir de près de 6 m de long pour 3 m de haut. Son prix ? "Entre 60 et 70 000 euros" explique Michel un peu évasif sur le sujet. Mais la discussion entre le père et le fils, tous deux commerçants, a dû être âpre. Quoi qu'il en soit, c'est un tarif élevé, mais il ne l'est pas plus que la plupart des fourgons du marché. "Et celui-là est parfaitement équipé". Avec les mêmes sensations de conduite qu'une voiture.



180 ch et boite DSG

Car Michel souhaitait avant tout se déplacer confortablement et rapidement. Pas question de se traîner sur la route à la manière d'un gros et lourd camping-car. Alors, la solution VW a retenu son attention. "Un moteur de 2,5 l, diesel, de 180ch et une boîte auto DSG". Grâce à eux, il effectue chaque année, 10 000 km ce qui, pour un véhicule réservé aux loisirs, est important. "On a autant voyagé en bord de mer qu'en montagne". Et sans se traîner dans les montées de cols.

Dans leur fourgon, Michel et son épouse souhaitent également se sentir libres et avoir un maximum d'autonomie. Elle tient en quelques données : "110 litres de réserve d'eau, un chauffage additionnel au gaz, une batterie additionnelle aussi et un panneau solaire". Auxquels s'ajoutent un minimum de confort, grâce à un lit fixe de 140x190 et un second un peu plus petit et escamotable, "plutôt réservé à des enfants".

Mais le grand California dispose aussi d'une douche, de toilettes, d'un évier et d'un réchaud deux feux. Et soucieux de la fraîcheur, Michel a rajouté, en accessoire, un climatiseur. "Il fait baisser la température de 10 degrés à l'intérieur". Même si les deux voyageurs passent beaucoup de temps à l'extérieur du fourgon et disposent, notamment, d'un petit barbecue à gaz, qui prend place dans l'immense soute du California.