On recherche toujours ce qui nous rattache à l'enfance. "Mon père a eu plusieurs BX quand j'étais petit et je me souviens de tous les voyages que je faisais avec lui, assis à l'arrière". Alors, devenu grand, Sylvain s'est mis en quête de sa madeleine et au début de cette année il a trouvé sa Citroën BX en série limitée Calanque.

L'auto des voisins - Sylvain et sa Citroën BX Calanque : un retour en enfance

Une auto que ce Normand s'en est en allé débusquer à l'autre bout de la France, puisqu’elle l'attendait à Perpignan. "C'était une première main qui affichait 80 000 km". Autant dire pas grand-chose pour une auto de 32 ans puisqu'elle est née en 1991. "Elle est certainement restée sans rouler un sacré bout de temps".

C'est un modèle de phase 2 et si elle n'a pas l'intérieur marrant des premières séries, cette série limitée Calanque a traversé les ans sans vieillir. La sellerie, comme les plastiques sont en très bon état, et seuls quelques accrocs de peinture viennent témoigner de son âge.

Pour autant, Sylvain trouve que les 2 500 qu'il a versés pour l'acquérir sont une somme assez élevée. Mais il se console en constatant que depuis son achat et les 3 000 km qu'il a fait à son volant, il n'a eu à procéder à aucune réparation. Des fameuses sphères Citroën au moteur de 1 360 cm2 et 72 ch, aucun grain de sable n'est venu troubler le confort de la BX réputé royal.

Mais 72 petits chevaux, n'est ce pas un peu léger pour rouler en toute quiétude ? "Aucun problème : l'auto ne pèse que 900 kg". Ce qui lui confère un ratio plutôt intéressant, et économique. "Je peux descendrre en dessous des 7 l / 100 km".

Une assurance à un prix minimaliste

Évidemment, Sylvain pourrait regretter la pauvreté d'équipements de sa BX. Les vitres électriques sont des manivelles, et la montre digitale est simplement indiquée par un emplacement vide au tableau de bord. L'auto se contente de l'indispensable, avec une boîte 5 vitesses tout de même, et son propriétaire s'en satisfait. Comme il se satisfait de son assureur. "J'ai cinq voitures assurées en collection "flotte" et elles me coûtent 300 euros par an". Soit en moyenne, 5 euros par mois et par voiture. De quoi se consoler d'une montre digitale aux abonnés absents.