L'Autopilot de Tesla laisse passer les piétons d'une façon bien à lui

Tesla n’en finit plus de tester son système FSD (« Full Self Driving ») sur ses clients américains « bêta-testeurs ». Régulièrement promis par le patron Elon Musk depuis le début de la précédente décennie, ce système n’a toujours pas été homologué comme un système de conduite autonome de niveau 3 contrairement aux équipements de Mercedes-Benz. Dernièrement, le patron de Tesla annonçait une possible arrivée du FSD en série dès l’année prochaine, dans une version permettant à la voiture de « se conduire toute seule dans de nombreuses situations de conduite ». Il y a quelques jours, il redisait son optimisme sur Twitter sur ce sujet en « espérant mettre en place le plus tôt possible un mois d’essai gratuit du système pour les clients de la marque pendant un mois dans le reste du monde ».

Outre de petits bugs et autres erreurs fréquemment remontés par les bêta-testeurs, cette vidéo publiée sur Twitter laisse penser que le FSD n’est sans doute pas encore compatible avec les normes du code de la route dans tous les pays. Elle montre une Tesla avec le FSD activé qui circule sur une voie à double sens en milieu urbain. Sur la gauche, un piéton s’engage sur la route pour traverser. Le FSD détecte le piéton, matérialisé dans l’écran central de la voiture. Mais plutôt que de s’arrêter pour le laisser passer, il décide de passer quand même en estimant qu’il y a le temps pour ça. Ce scénario ne semble pas constituer de danger immédiat pour le piéton, mais cette pratique est-elle compatible avec les règles du code de la route dans un pays comme le nôtre ?

Infraction au code de la route ?

En France, le code de la route précise les règles dans l'article R415-11 : « Tout conducteur est tenu de céder le passage, au besoin en s'arrêtant, au piéton s'engageant régulièrement dans la traversée d'une chaussée ou manifestant clairement l'intention de le faire ou circulant dans une aire piétonne ou une zone de rencontre. Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les règles de priorité fixées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire. »

Le fait de continuer sa route en estimant ne pas gêner la traversée du piéton peut-il être interprété par les forces de l’ordre comme un refus de céder le passage ? C’est fort possible. Précisons qu'il s'agit là de la version 11.4.1 du logiciel du Tesla FSD et qu'une mise à jour ultérieure permettra sans doute de modifier le comportement de la voiture dans ce genre de situation.