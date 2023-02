Les Tesla à conduite "autonome" seraient dangereuses dans les intersections

Le FSD de Tesla (pour « Full Self Driving ») n’est actuellement disponible qu’aux Etats-Unis. Il s’agit du logiciel de conduite « autonome » de la marque d’Elon Musk, uniquement proposé en version « beta » à certains utilisateurs dans le pays. Un système qui n’a pas encore reçu l’autorisation officielle d’être employé comme un système permettant réellement la conduite autonome, nécessitant donc toujours la présence d’un conducteur au volant pour surveiller le comportement de la voiture en permanence.

Alors qu’on ignore encore quand sera prête la version opérationnelle de ce FSD permettant d’utiliser sa Tesla sans conducteur, le système est concerné par une campagne de rappel décidée par la NHTSA, l’organisme responsable de la sécurité des voitures aux Etats-Unis qui lance régulièrement des campagnes de rappel lorsqu’elle détecte un problème. En l’occurrence, la NHTSA reproche au FSD de pouvoir « permettre au véhicule de se comporter de manière dangereuse ». D’abord lorsqu’il traverse une intersection en passant au feu orange, ensuite lors de certains arrêts de la voiture à des intersections marquées par un panneau stop. Mais aussi sur certaines situations où le FSD peut décider d’aller tout droit dans une voie réservée aux véhicules tournant à gauche ou à droite. Plus généralement, la NHTSA estime que le FSD peut enfreindre certaines règles du code de la route, même si elle précise que ces erreurs sont « très spécifiques et rares ».

362 758 Tesla rappelées

Tesla a rappelé très exactement 362 758 Model S, X, 3 et Y équipées du Full Self Driving livrées entre 2016 et 2023. Les autos concernées doivent recevoir une mise à jour logicielle pour corriger les problèmes. Rappelons que le FSD n’est pas disponible chez nous en France, même s’il est possible de commander sa Tesla avec la « capacité de conduite entièrement autonome » à 7 500€ permettant d’ajouter ultérieurement la conduite automatisée en ville…si cette dernière devient un jour légale chez nous.