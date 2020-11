L'avalanche des reportages pour et contre la voiture électrique

Vous êtes perdus ? Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Le tiraillement incessant du monde des transports à tous les niveaux entre le (supposé) côté écologique des véhicules électriques et leur impact sur l'environnement a entraîné de nombreux automobilistes à perdre la tête, et ne plus savoir que faire pour protéger leur planète bien aimée. Plus sérieusement, se déplacer pollue, quoi que l'on fasse, mais les défenseurs de la voiture électrique (à batterie, il faut bien le préciser) affirment que sur sa vie, un modèle électrique est moins polluant que le meilleur des thermiques. Les études scientifiques montreront finalement que cela dépend fortement de l'endroit où vous rechargez : en France, vous êtes plutôt écolo, en Pologne, beaucoup moins.

De l'autre, les habitués de l'or noir estiment qu'une batterie est un désastre, que les fameuses "terres rares" (qui seraient finalement plus importantes dans un catalyseur de véhicules diesel ou essence que dans un véhicule électrique) détruisent des régions entières, et que la voiture électrique ne résout rien.

Alors que penser ? Comme toujours dans ce genre de débat complexe et aux paramètres multiples, la vérité est quelque part au milieu, et jamais aux extrêmes. Ni blanc, ni noir, mais un peu entre les deux. Et pour se faire une idée, la "mode" actuelle est aux reportages démontant les vérités pré-conçues, montrant l'envers du décor, affichant au grand jour la réalité du terrain.

Histoire de bien vous perdre un peu plus, voici donc deux reportages à regarder pour vous faire un avis. Le premier, "A contresens", est signé Marc Muller, un journaliste de la RTS (télévision suisse) qui a sillonné le monde, des mines de cobalt aux sociétés de recyclage des batteries en Europe. Et de l'autre, "La face cachée des énergies vertes", de Guillaume Pitron, journaliste spécialisé en géopolitique et matières premières. Il montre notamment les mauvais côtés de la révolution verte.

Que penser de tout ça ? Voiture électrique, ou pas ? Regardez les deux reportages, et faites-vous un avis en prenant un peu de recul, ce qui n'est décidément pas très facile en cette année 2020 chargée en information. Ah, et histoire de vous perdre encore un peu plus, prenez du temps pour regarder "La face cachée du pétrole".