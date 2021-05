L'écologie à l'américaine

En réponse à

Effectivement c'est sans fin.

Par exemple le streaming video (youtube, netflix, porno, etc...) Ca rejette autant de C02 à l'echelle mondiale qu'un pays comme la France.

En fait le C02 c'est absolument tout en réalité. Toute activité humaine rejette du C02 directement ou indirectement.

La chasse au C02 va se heurter a un soucis quand il ne s'agira plus de niches auxquelles on s'attaque. Pour le moment, les impacts sont limités, mais quand on va commencer a mettre l'élevage, les reseaux de trafics de données, les voyages récréatif, les loisirs, etc... Sur la table (et sa viendra c'est la suite logique) : les mêmes qui ont voté ecolo comprendront où ils ont mis les pieds.

L'écologie ca va faire comme pour Macron, au début ca parrait tout beau, et quand on y goute, on est très vite écoeuré.

Le soucis c'est que pour ça, il va falloir encore plus d'écologie. Le dégoût ne pourra se mettre en place que quand on s'attaquera autre chose que les niches car le français de base n'est pas solidaire : tant qu'il n'est pas impacté personnellement il ne s'offusque pas.

Bref tout ca pour rappelons le, maintenir notre pyramide de ponzi basée sur une croissance démographique infinie. Alors que le même GIEC qui nous annonce la fin du monde, dit également que la Terre n'est pas fait pour 7 milliards d'humains (mais ca étrangement c'est omis par les ecolos nataliste et pro migratoire)