L'électrique aura le dernier mot, mais les thermiques font de la résistance

Quand le passage à l'électrique paraît inéluctable

Les jours du thermique sont comptés. Même si l'on ne sait pas si le moteur à explosion sera condamné au 1er janvier 2035 en Europe ou plus tard, le compte à rebours est lancé. Pourquoi ? Selon l'analyse de Pierre-Olivier Marie, plusieurs raisons expliquent l'inéluctable bascule d'une technologie à l'autre. À commencer par les considérables investissements que la filière mondiale a mis en place pour y parvenir. Carlos Tavares résume parfaitement la situation : « J’ai lancé mon avion à pleine puissance. Je ne vais pas dire stop et le faire tomber.". Il est désormais trop tard pour revenir en arrière comme le dit le patron de Stellantis, et comme le pense la très grande majorité de ses confrères.

La Skoda Superb revient toute en thermique

Pour Stéphane Schlesinger qui, cette semaine, a pris le volant de la nouvelle Skoda Superb, elle n'a pas grand-chose à se reprocher. Pourtant, cette auto semble sortie de la nuit des temps. Car c'est non seulement une grande berline, un genre boudé, et en plus elle n'est pas électrique. D'ailleurs c'est ce bon vieux 2,0 l TDI qui est à l'honneur dans cet essai. Le gazole fait de la résistance, et les voitures à papa aussi. Pour combien de temps encore ?

Le Captur se restyle, sans en passer par le 100% électrique

On ne change pas de technologie en milieu de vie. Alors le Renault Captur, la star française des SUV urbain continue son bonhomme de chemin avec une nouvelle calandre qui lui va bien, et un nouveau système d'infodivertissement qui va lui permettre de filer jusqu'à la retraite en espérant rester au sommet des ventes. Le tout sans version 100% électrique, ce qui sera sûrement le lot de son successeur. En attendant, il espère compter sur ses versions essence et hybrides intégral e-tech.

Stellantis abandonne la Peugeot 508 PSE et la Citroën C5X

Adieu 508 PSE. la berline "sportive" de Peugeot est recalée car, faute de client, Stellantis arrête les frais. Dans le même temps, une autre filiale du groupe, Citroën, stoppe la fabrication d'une autre berline : la C5X. Même légèrement rehaussée pour sacrifier à la mode des SUV, elle n'a pas convaincu le public européen, malgré ses qualités routières et son confort. Entre une 508 PSE pas franchement "pompe à feu" et une Citroën pas franchement SUV, l'entre-deux, et le "en même temps" n'a pas la cote.

