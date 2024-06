Mal aimée, la Citroën C5X va disparaître

Depuis 2021, la C5X représente Citroën sur le segment des familiales. Certes, elle ne rivalise pas avec la DS 9 au registre de l’habitabilité intérieure et du pur raffinement mais cette sorte de berline « crossover » joue tout de même les modèles plutôt haut de gamme avec ses 4,8 mètres de long, son intérieur spacieux et son joli confort d’amortissement.

Même si elle a parfois atteint des chiffres de vente intéressants en Chine, cette grande C5X ne représente que des faibles volumes depuis son arrivée sur le marché. Comme les précédentes grandes berlines de la marque aux chevrons (et l’ancienne C5 un peu plus compacte), elle peine à trouver sa clientèle. Voilà pourquoi elle ne sera pas remplacée au sein de la gamme de Citroën après la fin de carrière de la mouture actuelle. C’est le patron de la marque Thierry Koskas qui l’explique aux journalistes anglais d’Autocar.

Pas de micro-citadine non plus

Thierry Koskas explique aussi qu’à l’heure actuelle, proposer une micro-citadine compétitive lui paraît impossible. Citroën prévoit donc de pas revenir sur le segment des voitures les plus petites, mais aussi de quitter celui des familiales plus grosses. Le constructeur se limitera donc bientôt aux citadines et aux compactes, en plus des SUV (qui iront toujours jusqu’au C5 Aircross qui doit prochainement passer à une toute nouvelle génération de modèle). Rappelons que Citroën vient de lancer la nouvelle C3 et se prépare à commercialiser le nouveau C3 Aircross, deux modèles dont le positionnement tarifaire très doux pourrait leur permettre de bien marcher.