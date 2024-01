L'électrique ne suffisait pas pour le Jeep Avenger

Elu « voiture européenne de l’année 2023 », le Jeep Avenger a d’abord été commercialisé chez nous dans sa version 100% électrique avec un moteur de 156 chevaux connecté à des batteries de 54 kWh brut. Avec un prix de lancement fixé à 36 500€ à un moment où les marques comme Renault, Peugeot ou Volkswagen n’avaient pas encore baissé le tarif de leurs modèles électriques, cet Avenger a convaincu 2 165 clients en 2023 depuis son arrivée sur le marché.

Mais cette version 100% électrique ne convient pas à tous les prospects de Jeep en France, raison pour laquelle le constructeur américain a d’abord proposé une déclinaison thermique (lancée initialement dans d'autres pays que la France) avec le petit bloc 1,2 litre trois cylindres essence bien connu chez le groupe Stellantis, accouplé à une boîte manuelle. Arrivée en juin, cette variante thermique a trouvé 645 clients contre 1 520 pour sa déclinaison électrique.

Un Avenger hybride léger qui devrait intéresser plus de clients

Cette variante thermique n’était que provisoire, en attendant l’arrivée de la nouvelle déclinaison à hybridation légère reprenant un groupe motopropulseur identique à celui du Fiat 600 (et inauguré l’année dernière par les Peugeot 3008 et 5008 avec une puissance différente). Fort de 100 chevaux et surtout d’une boîte automatique à double embrayage, il est mieux taillé sur le papier pour augmenter les volumes de ventes du modèle et coûte beaucoup moins cher que l’électrique : 25 800€ actuellement avec une remise en ligne de 500€ contre 38 000€ (avant bonus écologique) pour la version électrique (et 23 800€ avec remise pour le thermique de 100 chevaux à boîte manuelle toujours disponible). Il sera évidemment très intéressant de comparer les ventes de ce nouveau Avenger essence à hybridation légère (dont les premières livraisons débuteront en mars) avec celles de l’Avenger électrique. Le thermique prendra-t-il l’avantage sur l’électrique ?