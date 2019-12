L'électrique sur circuit offrirait plus d'autonomie qu'un moteur essence

Nous lisons régulièrement que la voiture électrique n'est pas adaptée à un usage piste, et qu'elle ne serait pas capable d'aligner deux tours d'affilée sur une charge. Cette vidéo comparait deux Jaguar à moteur V8 5.0 avec l'I-Pace, le SUV électrique du constructeur au félin. Et le matche se déroule sur le célèbre circuit du Nürburgring, qui affiche un certain avantage pour l'électrique : le dénivelé, permettant de récupérer plus d'énergie que sur un tracé plat.

Le résultat est sans appel : les deux autos à moteur V8 n'ont pas réussi à faire plus de trois tours, au mieux, sur un seul plein. En face, l'I-Pace arrive à boucler quatre tours sur une charge, et l'équipe derrière cette vidéo explique qu'il a même été possible d'aller jusqu'à six tours du Nürburgring, soit environ 120 km d'usage intensif.

Evidemment, si l'on compte le temps de recharge/plein, le véhicule thermique regagne clairement du terrain. Mais pas partout ! Le comble, c'est que la queue pour faire le plein d'essence sur le circuit du Nürburgring fait que la voiture thermique perd du terrain à la fois sur la piste, mais aussi dans les stands... Ajoutons à cela l'amélioration incessante des puissances et des temps de recharge, et il paraît clair que l'électrique pourrait s'adresser à un public plus ciblé et centré sur le circuit.