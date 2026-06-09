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Mercedes Glb 2

Essai

Mercedes GLB 200 2026 : que vaut la version essence microhybride d’entrée de gamme ?

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Alan Froli

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2. L’équipement du Mercedes GLB 2026 : à la fois généreux et mesquin…

 

Mercedes GLB 200 2026 : que vaut la version essence microhybride d’entrée de gamme ?

En entrée de gamme Progressive Line, le GLB 2 reçoit des jantes de 18 pouces en… acier, recouvertes d’enjoliveurs. À bord, le toit panoramique est en série, de même que le volant sport, l’instrumentation numérique de 10,25 pouces, le système multimédia 14 pouces, ainsi que la clim auto… monozone.

Pour 4 800 € supplémentaires, notre version AMG Line ajoute kit carrosserie et jantes alliage 18 pouces. L’intérieur s’accorde avec des surpiqûres rouges, un volant en cuir Nappa à méplat et l’accès mains libres avec poignées affleurantes.

L’écran côté passager en photo est uniquement livrable avec le « Pack Premium avec services connectés » à… 4 400 €.

Equipements et options

Version : II 1.5 200 AMG LINE

Equipements de sécurité

  • Contrôle de la traction (TCS)

  • Airbag conducteur et passager AV

  • ABS (anti-blocage de roues), ASR (antipatinage), BAS (freinage d&#039;urgence assisté)

  • Airbag genou

  • Airbag central

  • Système de contrôle de la pression des pneus

Equipements de confort

  • Direction assistée

  • Vitres AV électriques

  • Verrouillage centralisée

  • Rétroviseur central a occultation automatique

  • Réglage des sièges manuel (16 directions) avec réglage lombaire électrique (4 directions)

  • Fixation de siège-enfant i-Size

  • Banquette AR 40/20/40

  • Insert décoratif planche de bord passager avec motif étoilé rétroéclairé Mercedes-Benz

  • Double porte-gobelets dans la console centrale

  • Console centrale en deux parties avec un espace de rangement fermé et deux espaces ouverts

  • Rétroviseurs optimisés sur le plan aérodynamique, positionnés au niveau de la ceinture de caisse

  • Connexion Bluetooth

Esthétique / Carrosserie

  • Rails de toit

  • Peinture Noir nocturne uni

Autres équipements

  • ESP (correcteur électronique de trajectoire)

  • Crochets (x4) dans le coffre

  • Coffre AR d’un volume de 540L à ouverture électrique

  • Double bosselage sur le capot

  • Diffuseur optimisé sur le plan aérodynamique

  • Baguettes de haut de glace et de bas de glace en aluminium brillant

  • Pare-soleil éclairé avec mirroir

  • Seuils de porte siglés Mercedes-Benz

  • Combiné d&#039;instrumentation 10.25&#039;&#039;

  • Témoin de niveau des fluides

  • Témoin de l&#039;intervalle d’entretien ASSYST

  • Euro NCAP 5 étoiles

  • Dynamic select

  • Train de roulement confort

  • Pack AMG Line

  • Gilet de sécurité pour le conducteur

  • Pack USB Plus

  • TIREFIT

  • Avertisseur sonore pour les piétons

  • Protection des piétons

  • Système multimédia MBUX

  • Système d&#039;appel d&#039;urgence Mercedes-Benz

  • Service connecté : MB.DRIVE PARKING ASSIST

  • Pack Advanced Plus avec services connectés

  • Pack Advanced avec services connectés

  • Service connecté : MB.DRIVE Standard

  • Prise électrique dans le coffre

  • Boîte de vitesses à double embrayage automatique 8 rapports 8G-eDCT

  • Système hybride avec technologie 48V

Options disponibles

  • Airbags latéraux à AR

     : 

    200 €

  • Vitres latérales AR et lunette AR teintées foncées

     : 

    400 €

  • Pneumatiques été

     : 

    0 €

  • Désactivation automatique de l'airbag passager AV

     : 

    0 €

  • Radio digitale

     : 

    0 €

  • Système PRE-SAFE

     : 

    250 €

  • 3ème rangée de sièges pour 2 personnes

     : 

    1350 €

  • Pneus optimisés avec absorption de bruit

     : 

    0 €

  • Affichage de l'état des ceintures AR sur le combiné d'instruments

     : 

    0 €

  • MULTIBEAM LED

     : 

    600 €

  • Eclairage d'ambiance

     : 

    0 €

  • Personnalisation sonore

     : 

    0 €

  • Système de recharge sans fil pour smartphone

     : 

    0 €

  • Affichage tête haute

     : 

    900 €

  • Climatisation automatique THERMOTRONIC

     : 

    650 €

  • Poignées de porte affleurantes

     : 

    0 €

  • Ceintures de sécurité rouge MANUFAKTUR

     : 

    0 €

  • Dispositif d'attelage et ESP avec système de stabilisation de la remorque

     : 

    1200 €

  • Protection volumétrique

     : 

    0 €

  • Accoudoir AR

     : 

    0 €

  • Rappel passif de présence de personnes

     : 

    0 €

  • Pneus sport

     : 

    400 €

  • Détection d'occupation de siège pour sièges AR

     : 

    0 €

  • Inserts décoratifs en bois Chêne marron Pont de bateau à pores ouverts avec lignes en aluminium

     : 

    400 €

  • Inserts décoratifs en bois Bouleau gris à pores ouverts

     : 

    350 €

  • Inserts décoratifs en fibres naturelles blanc mat silent lines

     : 

    350 €

  • Inserts décoratifs en aluminium brossé clair

     : 

    250 €

  • Service connecté : Fonction massage à l'AV

     : 

    100 €

  • Inserts décoratifs façon anodisé anthracite

     : 

    0 €

  • Tapis de coffre noir réversible

     : 

    100 €

  • Suppression des ceintures de sécurité rouges MANUFAKTUR

     : 

    0 €

  • Service connecté : MB.DRIVE ASSIST

     : 

    1800 €

  • Service connecté : MB.DRIVE PARKING ASSIST 360

     : 

    600 €

  • Protection du véhicule GUARD 360°

     : 

    550 €

  • Protection du véhicule GUARD 360° Plus avec services connectés

     : 

    900 €

  • Service connecté : Protection du véhicule GUARD 360°

     : 

    250 €

  • Service connecté : Protection du véhicule GUARD 360° Plus

     : 

    650 €

  • Service connecté : Divertissement MBUX, 3 ans

     : 

    250 €

  • Service connecté : intégration pour smartphone MBUX

     : 

    400 €

  • Service connecté : Apple CarPlay

     : 

    0 €

  • Service connecté : Android Auto

     : 

    0 €

  • Bandeau AR lumineux

     : 

    0 €

  • Service Connecté : Live Traffic Information MBUX

     : 

    0 €

  • Service connecté : Réalité augmentée pour la navigation MBUX

     : 

    550 €

  • Service connecté : fonction de limitation de vitesse

     : 

    0 €

  • Alarme antivol et antieffraction avec prééquipement pour détection de collision

     : 

    0 €

  • Alarme antivol et antieffraction avec armement passif

     : 

    0 €

  • Service connecté : Assistant de feux de route adaptatifs

     : 

    0 €

  • Assistant de feux de route adaptatifs Plus

     : 

    0 €

  • Service connecté : Assistant de changement de voie

     : 

    0 €

  • Service connecté : fonction de redémarrage

     : 

    0 €

  • Service connecté : adaptation de la vitesse basée sur un itinéraire

     : 

    0 €

  • Service connecté : Assistant de régulation de distance DISTRONIC

     : 

    0 €

  • Assistant d'angle mort

     : 

    0 €

  • Assistant de franchissement de ligne

     : 

    0 €

  • Service connecté : Assistant de signalisation routière

     : 

    0 €

  • Avertissement de limitation de vitesse

     : 

    0 €

  • Freinage d'urgence assisté

     : 

    0 €

  • Fonction d'Arrêt d'urgence

     : 

    0 €

  • Fonction directionnelle pour les manoeuvres d'évitement

     : 

    0 €

  • Avertisseur de sortie

     : 

    0 €

  • Assistant de manoeuvre

     : 

    0 €

  • Caméra de recul

     : 

    0 €

  • Assistant d'angle mort plus

     : 

    0 €

  • Service connecté : Assistant directionnel

     : 

    0 €

  • Service connecté : PARKTRONIC

     : 

    0 €

  • Service connecté : Assistant de stationnement

     : 

    0 €

  • Service connecté : Caméras panoramiques

     : 

    0 €

  • Garniture en ARTICO noir / rouge power

     : 

    200 €

  • Garnitures ARTICO / Microfibre MICROCUT noir / blanc perle, surpiqûre rouge

     : 

    200 €

  • Système multimédia MBUX

     : 

    0 €

  • Suppression du badge modèle à l'AR

     : 

    0 €

  • Prise 12 V pour le passager AV

     : 

    0 €

  • Dispositif de commande manuelle Easy Speed

     : 

    0 €

  • Cache-pédales

     : 

    0 €

  • Déplacement du commodo

     : 

    0 €

  • Ouverture de la boucle de ceinture pour le conducteur

     : 

    0 €

  • Installation de la pédale d'accélérateur

     : 

    0 €

  • Rehausse de pédale

     : 

    0 €

  • Documentation d'approbation pour les aides à la conduite

     : 

    0 €

  • Poignée de maintien confort renforcée pour le conducteur

     : 

    0 €

  • Poignée de maintien confort renforcée pour le passager

     : 

    0 €

  • Pommeau de volant gauche

     : 

    0 €

  • Montage d'aides à la conduite pour personnes handicapées

     : 

    0 €

  • Pommeau de volant droit

     : 

    0 €

  • Dispositif de commande manuelle Classic

     : 

    0 €

  • Dispositif de commande manuelle Classic revêtu de cuir

     : 

    0 €

  • Aide au bouclage et débouclage de ceinture côté passager AV

     : 

    0 €

  • Dispositif de commande manuelle Easy Speed revêtu de cuir

     : 

    0 €

  • Décalage du siège à gauche vers l'AR

     : 

    0 €

  • Décalage du siège à droite vers l'AR

     : 

    0 €

  • Rehausse du siège à gauche

     : 

    0 €

  • Rehausse du siège à droite

     : 

    0 €

  • Service connecté : équipements de série

     : 

    0 €

  • Système de sonorisation Surround Burmester 3D

     : 

    1100 €

  • Jantes alliage AMG 48,3 cm (19") à 5 branches noir brillant/naturel brillant

     : 

    0 €

  • Protection de l'entrée à droite dans le ton noir

     : 

    0 €

  • Protection de seuil gauche en noir

     : 

    0 €

  • Protection de transport complète

     : 

    0 €

  • Service connecté : ENERGIZING COMFORT

     : 

    250 €

  • Label identification sous pare-brise

     : 

    0 €

  • Antenne

     : 

    0 €

  • Protection antivol renforcée

     : 

    0 €

  • Volant sport multifonctions ARTICO

     : 

    0 €

  • Vision Control

     : 

    0 €

  • Garniture en Cuir Noir

     : 

    1600 €

  • Service Connecté : Pré-équipement pour clé digitale sur smartphone

     : 

    0 €

  • Etoile centrale Mercedes-Benz éclairée

     : 

    0 €

  • Avertisseur de perte de pression des pneus

     : 

    0 €

  • Disque de freins revêtus

     : 

    0 €

  • Amortissement variable

     : 

    0 €

  • Jantes alliage AMG 20" à branches en Y

     : 

    850 €

  • Jantes alliage AMG 20'' multibranches

     : 

    1050 €

  • Habillages de passage de roue noir brillant

     : 

    300 €

  • Peinture métallisée Argent High-Tech

     : 

    900 €

  • Peinture métallisée Bleu limpide

     : 

    900 €

  • Peinture métallisée Noir Cosmos Noir Cosmos

     : 

    900 €

  • Peinture métallisée Rouge Patagonie

     : 

    1200 €

  • Peinture uni Gris alpin

     : 

    1900 €

  • Peintures uni Blanc Polaire

     : 

    350 €

  • Peintures uni Aqua Mint

     : 

    350 €

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