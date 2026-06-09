En entrée de gamme Progressive Line, le GLB 2 reçoit des jantes de 18 pouces en… acier, recouvertes d’enjoliveurs. À bord, le toit panoramique est en série, de même que le volant sport, l’instrumentation numérique de 10,25 pouces, le système multimédia 14 pouces, ainsi que la clim auto… monozone.

Pour 4 800 € supplémentaires, notre version AMG Line ajoute kit carrosserie et jantes alliage 18 pouces. L’intérieur s’accorde avec des surpiqûres rouges, un volant en cuir Nappa à méplat et l’accès mains libres avec poignées affleurantes.

L’écran côté passager en photo est uniquement livrable avec le « Pack Premium avec services connectés » à… 4 400 €.