Mercedes GLB 200 2026 : que vaut la version essence microhybride d’entrée de gamme ?
2. L’équipement du Mercedes GLB 2026 : à la fois généreux et mesquin…
En entrée de gamme Progressive Line, le GLB 2 reçoit des jantes de 18 pouces en… acier, recouvertes d’enjoliveurs. À bord, le toit panoramique est en série, de même que le volant sport, l’instrumentation numérique de 10,25 pouces, le système multimédia 14 pouces, ainsi que la clim auto… monozone.
Pour 4 800 € supplémentaires, notre version AMG Line ajoute kit carrosserie et jantes alliage 18 pouces. L’intérieur s’accorde avec des surpiqûres rouges, un volant en cuir Nappa à méplat et l’accès mains libres avec poignées affleurantes.
L’écran côté passager en photo est uniquement livrable avec le « Pack Premium avec services connectés » à… 4 400 €.
Equipements et options
Version : II 1.5 200 AMG LINE
Equipements de sécurité
Contrôle de la traction (TCS)
Airbag conducteur et passager AV
ABS (anti-blocage de roues), ASR (antipatinage), BAS (freinage d'urgence assisté)
Airbag genou
Airbag central
Système de contrôle de la pression des pneus
Equipements de confort
Direction assistée
Vitres AV électriques
Verrouillage centralisée
Rétroviseur central a occultation automatique
Réglage des sièges manuel (16 directions) avec réglage lombaire électrique (4 directions)
Fixation de siège-enfant i-Size
Banquette AR 40/20/40
Insert décoratif planche de bord passager avec motif étoilé rétroéclairé Mercedes-Benz
Double porte-gobelets dans la console centrale
Console centrale en deux parties avec un espace de rangement fermé et deux espaces ouverts
Rétroviseurs optimisés sur le plan aérodynamique, positionnés au niveau de la ceinture de caisse
Connexion Bluetooth
Esthétique / Carrosserie
Rails de toit
Peinture Noir nocturne uni
Autres équipements
ESP (correcteur électronique de trajectoire)
Crochets (x4) dans le coffre
Coffre AR d’un volume de 540L à ouverture électrique
Double bosselage sur le capot
Diffuseur optimisé sur le plan aérodynamique
Baguettes de haut de glace et de bas de glace en aluminium brillant
Pare-soleil éclairé avec mirroir
Seuils de porte siglés Mercedes-Benz
Combiné d'instrumentation 10.25''
Témoin de niveau des fluides
Témoin de l'intervalle d’entretien ASSYST
Euro NCAP 5 étoiles
Dynamic select
Train de roulement confort
Pack AMG Line
Gilet de sécurité pour le conducteur
Pack USB Plus
TIREFIT
Avertisseur sonore pour les piétons
Protection des piétons
Système multimédia MBUX
Système d'appel d'urgence Mercedes-Benz
Service connecté : MB.DRIVE PARKING ASSIST
Pack Advanced Plus avec services connectés
Pack Advanced avec services connectés
Service connecté : MB.DRIVE Standard
Prise électrique dans le coffre
Boîte de vitesses à double embrayage automatique 8 rapports 8G-eDCT
Système hybride avec technologie 48V
Options disponibles
-
Airbags latéraux à AR:
200 €
-
Vitres latérales AR et lunette AR teintées foncées:
400 €
-
Pneumatiques été:
0 €
-
Désactivation automatique de l'airbag passager AV:
0 €
-
Radio digitale:
0 €
-
Système PRE-SAFE:
250 €
-
3ème rangée de sièges pour 2 personnes:
1350 €
-
Pneus optimisés avec absorption de bruit:
0 €
-
Affichage de l'état des ceintures AR sur le combiné d'instruments:
0 €
-
MULTIBEAM LED:
600 €
-
Eclairage d'ambiance:
0 €
-
Personnalisation sonore:
0 €
-
Système de recharge sans fil pour smartphone:
0 €
-
Affichage tête haute:
900 €
-
Climatisation automatique THERMOTRONIC:
650 €
-
Poignées de porte affleurantes:
0 €
-
Ceintures de sécurité rouge MANUFAKTUR:
0 €
-
Dispositif d'attelage et ESP avec système de stabilisation de la remorque:
1200 €
-
Protection volumétrique:
0 €
-
Accoudoir AR:
0 €
-
Rappel passif de présence de personnes:
0 €
-
Pneus sport:
400 €
-
Détection d'occupation de siège pour sièges AR:
0 €
-
Inserts décoratifs en bois Chêne marron Pont de bateau à pores ouverts avec lignes en aluminium:
400 €
-
Inserts décoratifs en bois Bouleau gris à pores ouverts:
350 €
-
Inserts décoratifs en fibres naturelles blanc mat silent lines:
350 €
-
Inserts décoratifs en aluminium brossé clair:
250 €
-
Service connecté : Fonction massage à l'AV:
100 €
-
Inserts décoratifs façon anodisé anthracite:
0 €
-
Tapis de coffre noir réversible:
100 €
-
Suppression des ceintures de sécurité rouges MANUFAKTUR:
0 €
-
Service connecté : MB.DRIVE ASSIST:
1800 €
-
Service connecté : MB.DRIVE PARKING ASSIST 360:
600 €
-
Protection du véhicule GUARD 360°:
550 €
-
Protection du véhicule GUARD 360° Plus avec services connectés:
900 €
-
Service connecté : Protection du véhicule GUARD 360°:
250 €
-
Service connecté : Protection du véhicule GUARD 360° Plus:
650 €
-
Service connecté : Divertissement MBUX, 3 ans:
250 €
-
Service connecté : intégration pour smartphone MBUX:
400 €
-
Service connecté : Apple CarPlay:
0 €
-
Service connecté : Android Auto:
0 €
-
Bandeau AR lumineux:
0 €
-
Service Connecté : Live Traffic Information MBUX:
0 €
-
Service connecté : Réalité augmentée pour la navigation MBUX:
550 €
-
Service connecté : fonction de limitation de vitesse:
0 €
-
Alarme antivol et antieffraction avec prééquipement pour détection de collision:
0 €
-
Alarme antivol et antieffraction avec armement passif:
0 €
-
Service connecté : Assistant de feux de route adaptatifs:
0 €
-
Assistant de feux de route adaptatifs Plus:
0 €
-
Service connecté : Assistant de changement de voie:
0 €
-
Service connecté : fonction de redémarrage:
0 €
-
Service connecté : adaptation de la vitesse basée sur un itinéraire:
0 €
-
Service connecté : Assistant de régulation de distance DISTRONIC:
0 €
-
Assistant d'angle mort:
0 €
-
Assistant de franchissement de ligne:
0 €
-
Service connecté : Assistant de signalisation routière:
0 €
-
Avertissement de limitation de vitesse:
0 €
-
Freinage d'urgence assisté:
0 €
-
Fonction d'Arrêt d'urgence:
0 €
-
Fonction directionnelle pour les manoeuvres d'évitement:
0 €
-
Avertisseur de sortie:
0 €
-
Assistant de manoeuvre:
0 €
-
Caméra de recul:
0 €
-
Assistant d'angle mort plus:
0 €
-
Service connecté : Assistant directionnel:
0 €
-
Service connecté : PARKTRONIC:
0 €
-
Service connecté : Assistant de stationnement:
0 €
-
Service connecté : Caméras panoramiques:
0 €
-
Garniture en ARTICO noir / rouge power:
200 €
-
Garnitures ARTICO / Microfibre MICROCUT noir / blanc perle, surpiqûre rouge:
200 €
-
Système multimédia MBUX:
0 €
-
Suppression du badge modèle à l'AR:
0 €
-
Prise 12 V pour le passager AV:
0 €
-
Dispositif de commande manuelle Easy Speed:
0 €
-
Cache-pédales:
0 €
-
Déplacement du commodo:
0 €
-
Ouverture de la boucle de ceinture pour le conducteur:
0 €
-
Installation de la pédale d'accélérateur:
0 €
-
Rehausse de pédale:
0 €
-
Documentation d'approbation pour les aides à la conduite:
0 €
-
Poignée de maintien confort renforcée pour le conducteur:
0 €
-
Poignée de maintien confort renforcée pour le passager:
0 €
-
Pommeau de volant gauche:
0 €
-
Montage d'aides à la conduite pour personnes handicapées:
0 €
-
Pommeau de volant droit:
0 €
-
Dispositif de commande manuelle Classic:
0 €
-
Dispositif de commande manuelle Classic revêtu de cuir:
0 €
-
Aide au bouclage et débouclage de ceinture côté passager AV:
0 €
-
Dispositif de commande manuelle Easy Speed revêtu de cuir:
0 €
-
Décalage du siège à gauche vers l'AR:
0 €
-
Décalage du siège à droite vers l'AR:
0 €
-
Rehausse du siège à gauche:
0 €
-
Rehausse du siège à droite:
0 €
-
Service connecté : équipements de série:
0 €
-
Système de sonorisation Surround Burmester 3D:
1100 €
-
Jantes alliage AMG 48,3 cm (19") à 5 branches noir brillant/naturel brillant:
0 €
-
Protection de l'entrée à droite dans le ton noir:
0 €
-
Protection de seuil gauche en noir:
0 €
-
Protection de transport complète:
0 €
-
Service connecté : ENERGIZING COMFORT:
250 €
-
Label identification sous pare-brise:
0 €
-
Antenne:
0 €
-
Protection antivol renforcée:
0 €
-
Volant sport multifonctions ARTICO:
0 €
-
Vision Control:
0 €
-
Garniture en Cuir Noir:
1600 €
-
Service Connecté : Pré-équipement pour clé digitale sur smartphone:
0 €
-
Etoile centrale Mercedes-Benz éclairée:
0 €
-
Avertisseur de perte de pression des pneus:
0 €
-
Disque de freins revêtus:
0 €
-
Amortissement variable:
0 €
-
Jantes alliage AMG 20" à branches en Y:
850 €
-
Jantes alliage AMG 20'' multibranches:
1050 €
-
Habillages de passage de roue noir brillant:
300 €
-
Peinture métallisée Argent High-Tech:
900 €
-
Peinture métallisée Bleu limpide:
900 €
-
Peinture métallisée Noir Cosmos Noir Cosmos:
900 €
-
Peinture métallisée Rouge Patagonie:
1200 €
-
Peinture uni Gris alpin:
1900 €
-
Peintures uni Blanc Polaire:
350 €
-
Peintures uni Aqua Mint:
350 €
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