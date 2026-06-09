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Essai

Mercedes GLB 200 2026 : que vaut la version essence microhybride d’entrée de gamme ?

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Alan Froli

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3. Mercedes GLB 200 2026 : la concurrence, le bilan global, tous les tarifs…

 

Mercedes GLB 200 2026 : que vaut la version essence microhybride d’entrée de gamme ?

La concurrence : plutôt grand public…

Les SUV familiaux essence à motorisation hybride légère ou intégrale ne sont pas légion, surtout avec 7 places à bord. Parmi les concurrents sérieux de ce GLB, on citera avant tout des modèles de marques généralistes tels que le Peugeot 5008 MHEV ou le Renault Espace E-Tech Full Hybrid, moins chers, ou encore le Volkswagen Tayron eTSi, au tarif voisin.

À retenir : si vous en avez les moyens…

Le tarif est coquet pour un SUV à moteur micro-hybride essence. Mais pour les familles nombreuses qui peuvent éviter les malus et ne sont toujours pas prêtes à passer aux versions électriques, aussi abouties soient-elles, la proposition est tentante. Pour sûr, on trouve moins cher dans la catégorie des 7 places, mais la mécanique, douce et alerte, prête peu le flanc à la critique, y compris côté consommation. En outre, l’ambiance typique des Mercedes modernes séduira les amateurs de modèles premium, du moins ceux qui ne sont pas allergiques aux écrans XXL. Enfin, à défaut d’être enthousiasmant dans les virages, la faute notamment à la motricité perfectible des versions deux roues motrices, le GLB se montre sûr et confortable, du moins à allure cool, le moteur pouvant se montrer sonore à l’accélération.

Caradisiac a aimé

  • Performances honnêtes
  • Boîte auto douce
  • Quelques phases en tout électrique
  • Confort
  • Consommation sur route

Caradisiac n’a pas aimé

  • Malus malgré les efforts
  • Motricité perfectible
  • Pataud en virage
  • Moteur sonore à hauts régimes

Les prix

Version Co2 (en g/km) Prix Bonus / Malus
II 1.5 200 PROGRESSIVE LINE 131 (wltp) 51 400 €  €
II 1.5 200 4MATIC PROGRESSIVE LINE 136 (wltp) 53 650 €  €
II 1.5 200 AMG LINE 131 (wltp) 56 200 €  €
II 1.5 200 4MATIC AMG LINE 136 (wltp) 58 450 €  €
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