Mercedes GLB 200 2026 : que vaut la version essence microhybride d’entrée de gamme ?
3. Mercedes GLB 200 2026 : la concurrence, le bilan global, tous les tarifs…
La concurrence : plutôt grand public…
Les SUV familiaux essence à motorisation hybride légère ou intégrale ne sont pas légion, surtout avec 7 places à bord. Parmi les concurrents sérieux de ce GLB, on citera avant tout des modèles de marques généralistes tels que le Peugeot 5008 MHEV ou le Renault Espace E-Tech Full Hybrid, moins chers, ou encore le Volkswagen Tayron eTSi, au tarif voisin.
À retenir : si vous en avez les moyens…
Le tarif est coquet pour un SUV à moteur micro-hybride essence. Mais pour les familles nombreuses qui peuvent éviter les malus et ne sont toujours pas prêtes à passer aux versions électriques, aussi abouties soient-elles, la proposition est tentante. Pour sûr, on trouve moins cher dans la catégorie des 7 places, mais la mécanique, douce et alerte, prête peu le flanc à la critique, y compris côté consommation. En outre, l’ambiance typique des Mercedes modernes séduira les amateurs de modèles premium, du moins ceux qui ne sont pas allergiques aux écrans XXL. Enfin, à défaut d’être enthousiasmant dans les virages, la faute notamment à la motricité perfectible des versions deux roues motrices, le GLB se montre sûr et confortable, du moins à allure cool, le moteur pouvant se montrer sonore à l’accélération.
Caradisiac a aimé
- Performances honnêtes
- Boîte auto douce
- Quelques phases en tout électrique
- Confort
- Consommation sur route
Caradisiac n’a pas aimé
- Malus malgré les efforts
- Motricité perfectible
- Pataud en virage
- Moteur sonore à hauts régimes
Les prix
|Version
|Co2 (en g/km)
|Prix
|Bonus / Malus
|II 1.5 200 PROGRESSIVE LINE
|131 (wltp)
|51 400 €
|€
|II 1.5 200 4MATIC PROGRESSIVE LINE
|136 (wltp)
|53 650 €
|€
|II 1.5 200 AMG LINE
|131 (wltp)
|56 200 €
|€
|II 1.5 200 4MATIC AMG LINE
|136 (wltp)
|58 450 €
|€
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