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Mercedes Glb 2

Essai

Mercedes GLB 200 2026 : que vaut la version essence microhybride d’entrée de gamme ?

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Alan Froli

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5. La fiche technique du Mercedes GLB 200 hybride 2026

 

Mercedes GLB 200 2026 : que vaut la version essence microhybride d’entrée de gamme ?

Les chiffres clés

Mercedes Glb 2 II 1.5 200 AMG LINE
Généralités  
Finition AMG LINE
Date de commercialisation 11/03/2026
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 24 mois
Dimensions  
Longueur 4,73 m
Largeur sans rétros 1,86 m
Hauteur 1,68 m
Empattement 2,88 m
Volume de coffre mini 480 L
Volume de coffre maxi 540 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 1 840 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Essence
Puissance fiscale 9 CV
Moteur 4 cylindres , 16 soupapes
Cylindrée 1 499 cm3
Puissance 163 ch
Couple 250 Nm
Boîte de vitesses Automatique
Nombre de rapports 8
Roues motrices AV
Performances / consommation  
Vitesse maximum 208 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 8.7 s
Volume du réservoir 52 L
Emissions de CO2 131 g/km (wltp)
Bonus malus max 3265
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