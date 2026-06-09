Mercedes GLB 200 2026 : que vaut la version essence microhybride d’entrée de gamme ?
5. La fiche technique du Mercedes GLB 200 hybride 2026
Les chiffres clés
|Mercedes Glb 2 II 1.5 200 AMG LINE
|Généralités
|Finition
|AMG LINE
|Date de commercialisation
|11/03/2026
|Garantie pièce et main d'œuvre : en km
|Kilométrage illimité
|Garantie pièces et main d'œuvre : en mois
|24 mois
|Dimensions
|Longueur
|4,73 m
|Largeur sans rétros
|1,86 m
|Hauteur
|1,68 m
|Empattement
|2,88 m
|Volume de coffre mini
|480 L
|Volume de coffre maxi
|540 L
|Nombre de portes
|5
|Nombre de places assises
|5
|Poids à vide
|1 840 Kg
|Caractéristiques moteur
|Motorisation
|Essence
|Puissance fiscale
|9 CV
|Moteur
|4 cylindres , 16 soupapes
|Cylindrée
|1 499 cm3
|Puissance
|163 ch
|Couple
|250 Nm
|Boîte de vitesses
|Automatique
|Nombre de rapports
|8
|Roues motrices
|AV
|Performances / consommation
|Vitesse maximum
|208 km/h
|Accélération de 0 à 100 km/h
|8.7 s
|Volume du réservoir
|52 L
|Emissions de CO2
|131 g/km (wltp)
|Bonus malus max
|3265
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