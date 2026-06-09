Le Mercedes GLB 200 Hybrid (163 + 30 ch, à partir de 51 400 €) est évalué dans la catégorie des SUV familiaux essence à motorisation hybride légère ou intégrale proposant jusqu’à 7 places, qui comprend notamment :

Peugeot 5008 Hybrid e-DCS6 (145 ch, à partir de 42 200 €)

Renault Espace full hybrid E-Tech (200 ch, à partir de 46 000 €)

Volkswagen Tayron 1.5 eTSI (150 ch, à partir de 51 900 €)