Mercedes GLB 200 2026 : que vaut la version essence microhybride d’entrée de gamme ?
4. Les notes du Mercedes GLB 200 Hybride 2026
Le Mercedes GLB 200 Hybrid (163 + 30 ch, à partir de 51 400 €) est évalué dans la catégorie des SUV familiaux essence à motorisation hybride légère ou intégrale proposant jusqu’à 7 places, qui comprend notamment :
Peugeot 5008 Hybrid e-DCS6 (145 ch, à partir de 42 200 €)
Renault Espace full hybrid E-Tech (200 ch, à partir de 46 000 €)
Volkswagen Tayron 1.5 eTSI (150 ch, à partir de 51 900 €)
|Mercedes GLB 200 Hybride AMG Line 7 places
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Consommation : données constructeur
|Consommation : relevés Caradisiac
|Courroie de distribution/chaîne
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Plancher plat
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Agrément boîte
|Amortissement
|Dynamisme
|Emissions polluantes à l'usage
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Note globale :
|13,5 /20
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