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Essai

Mercedes GLB 200 2026 : que vaut la version essence microhybride d’entrée de gamme ?

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Alan Froli

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4. Les notes du Mercedes GLB 200 Hybride 2026

 

Mercedes GLB 200 2026 : que vaut la version essence microhybride d’entrée de gamme ?

Le Mercedes GLB 200 Hybrid (163 + 30 ch, à partir de 51 400 €) est évalué dans la catégorie des SUV familiaux essence à motorisation hybride légère ou intégrale proposant jusqu’à 7 places, qui comprend notamment :

Peugeot 5008 Hybrid e-DCS6 (145 ch, à partir de 42 200 €)

Renault Espace full hybrid E-Tech (200 ch, à partir de 46 000 €)

Volkswagen Tayron 1.5 eTSI (150 ch, à partir de 51 900 €)

Mercedes GLB 200 Hybride AMG Line 7 places
Budget
  • 5.38
  • 5.38
  • 5.38
  • 5.38
  • 5.38
 
Pratique
  • 6.44
  • 6.44
  • 6.44
  • 6.44
  • 6.44
 
Rapport prix/équipements
  • 7.83
  • 7.83
  • 7.83
  • 7.83
  • 7.83
 
Sur la route
  • 7.11
  • 7.11
  • 7.11
  • 7.11
  • 7.11
 
Sécurité
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
 
Note globale : 13,5 /20
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