L'étonnant accident d'une Citroën sur Paris-Roubaix

Nous l'avions déjà constaté lors de notre immersion au Tour de France 2014 : la course cycliste, c'est aussi une affaire d'automobile, et il vaut mieux avoir le coeur bien accroché. Les équipes de coureurs et l'encadrement de la compétition doivent souvent être particulièrement "virils" au volant pour les dépassements dans des endroits parfois dangereux.

Mais lors de l'édition 2021 de Paris-Roubaix, les conditions climatiques exécrables et l'étroitesse des secteurs pavés ont amené certains directeurs sportifs à prendre d'énormes risques.

C'est le cas de ce C5 Aircross de l'équipe AG2R Citroën Team, conduit par un membre de l'équipe visiblement un peu trop optimiste sur un dépassement dans un virage à angle droit, et sur une route détrempée. Le sous-virage et le "tout droit" dans le fossé n'ont heureusement eu aucune conséquence grave puisqu'il n'y eut aucun blessé, les vélos étant même restés solidement harnachés sur le rack de toit.

Cette édition 2021 du Paris-Roubaix a par ailleurs été marquée par de nombreuses chutes de motos sur les pavés boueux et extrêmement glissants.