L'étrange SUV Coupé que Renault n'a jamais osé vous vendre

On trouve de drôles de choses dans les archives récentes des bureaux de design de Renault. Exhumé par Losange Magazine comme l’étonnant Espace « façon coupé » qu’on avait pu observer il y a quelques semaines, le Renault DFB n’a jamais été commercialisé par le constructeur français. Alors que l’Espace Coupé a été présenté à la direction générale de Renault en 2016, l’étrange véhicule visible dans les images accompagnant cet article date lui de 2013.

Losange Magazine raconte sa genèse : au début de la précédente décennie et alors que Renault avait renoncé à développer de nouvelles moutures de la Mégane CC et de sa déclinaison à trois portes mais aussi de la Laguna coupé, ce DFB devait prendre le relais des modèles « émotionnels » de la gamme et garder Renault sur le terrain des véhicules statutaires. Basé sur l’incontournable plateforme CMF commune à toutes les autos de la gamme d’alors, il se présente sous la forme d’un crossover à trois portes.

Sorte de Mégane 5 « coupé » et haute sur pattes, le DFB avait droit à un design spécifique qui s’éloignait de ceux des autres modèles de la marque. Il ose même une grosse prise d’air sur le capot avant, même s’il ne se destinait sans doute pas à abriter de grosses motorisations sportives.

Il n’a pas convaincu

Loué pour son design assez audacieux et plaisant au regard, ce Renault DFB n’a pas convaincu la direction alors que ses concepteurs proposaient de l’inclure dans la gamme dès l’année 2018. Il a été jugé que sa carrosserie à trois portes limiterait trop les volumes de sa clientèle et qu’il serait arrivé trop tard compte de l’âge déjà avancé de la plateforme CMF à ce moment. Il est donc resté à l’état de maquette unique, mais on retrouve le détail de son vitrage dans le profil de la Mégane E-Tech Electric actuelle.

Avouons qu’un tel crossover à trois portes n’aurait eu que peu de chance de plaire au grand public, même Land Rover ayant supprimé la variante à trois portes du Range Rover Evoque après sa première génération de modèle. Le T-Roc Cabriolet, autre crossover équipé de seulement deux portières, ne sera pas reconduit lui non plus après la fin de carrière du modèle actuel.