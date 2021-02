L'Europe pourrait obliger les Etats membres à installer des bornes de recharge

Pas toujours d'accord sur différents sujets, l'Acea (Association des constructeurs automobiles européens), le T & E (Transport & Environnement, qui regroupe des ONG environnementales) et le BEUC (Bureau européen des unions de consommateurs qui défend les consommateurs à Bruxelles) vont adresser un courrier ce jeudi aux commissaires européens concernés (Green Deal, Transport, Marché intérieur, Energie) pour réclamer la mise en place de nouvelles normes contraignantes afin d'accélérer l'installation des bornes de recharge en Europe.

Les trois organisations proposent un objectif de 3 millions de bornes en 2029 (et 1 000 stations à hydrogène), avec un point d'étape à 1 million de bornes en 2024. Elles suggèrent d'imposer des objectifs par pays (par exemple, pour la France, 206 000 en 2024 et 552 000 en 2029), sous forme d'une réglementation plutôt que d'une directive, pour accélérer la transition.

Cette démarche part du constat que la faiblesse des réseaux de recharge est la principale entrave au développement du marché de l'électrique, alors que les modèles sont de plus en plus nombreux. La peur de la panne sèche, encore présente chez de nombreux consommateurs, reste un frein puissant à l'achat. « Il doit être aussi facile de recharger une voiture électrique que de faire le plein », insiste Monique Goyens, directrice générale du BEUC. À cela s'ajoute le fait qu'aujourd'hui, il y aurait 225 000 bornes publiques en Europe, dont les deux tiers concentrées dans trois pays : Pays-Bas (63 000), France (43 000) et Allemagne (42 000), ces chiffres ne prenant pas en compte l'état de ces bornes qui sont souvent défectueuses.

L'effort demandé par ces associations à l'Europe est donc énorme et l'aspect financier colossal. Selon les estimations, pour passer de 250 000 à 3 millions de bornes, il faudrait investir au total 80 milliards d'euros. En pleine pandémie, pas sûr que ce sujet soit considéré comme prioritaire par la Commission.