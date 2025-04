L'Europe propose d'annuler les taxes sur les voitures chinoises si elles deviennent plus chères

On parle beaucoup de la guerre commerciale et des taxes à l’importation depuis quelques jours. Et pour cause, la nouvelle administration américaine a décidé d’instaurer d’énormes taxes douanières sur les produits importés sur son territoire pour quasiment tous les pays du monde, même si elle a fait machine arrière pour une bonne partie d’entre elles.

Alors que la Chine subit désormais des droits de douane énormes pour tous les biens expédiés vers les Etats-Unis (sauf pour les smartphones et les ordinateurs dans une décision brutale et inattendue de Donald Trump), l’Empire du milieu discute aussi avec les diplomates européens pour faire évoluer les règles douanières entre ces deux marchés.

Fini les taxes douanières augmentées sur les voitures électriques chinoises ?

Au sujet des négociations en cours rapportées notamment par les journalistes de Reuters : ces fameuses surtaxes douanières décidées l’année dernière par l’Union européenne à l’encontre des voitures électriques chinoises importées sur le Vieux continent.

Pour rappel, cette surtaxe touchant toutes les voitures électriques fabriquées en Chine et vendues chez nous a été décidée pour réduire un peu l’écart de compétitivité entre ces modèles et ceux proposés par nos constructeurs locaux, écart dû aux très grosses subventions réservées en Chine aux constructeurs automobiles du pays leur permettant de produire à très bas coût.

Des voitures chinoises plus chères

L’Union européenne propose de supprimer ces taxes douanières à condition que le prix de ces voitures électriques chinoises vendues sur notre marché augmente. Il faut dire qu’actuellement, des véhicules comme la MG4 sont nettement moins chers que leurs concurrentes françaises ou allemandes et de nombreux autres modèles chinois arrivent sur le marché à des prix plus ou moins compétitifs.

Pour autant, on a du mal à imaginer quel cadre légal pourrait obliger une marque à respecter un certain niveau de prix. Par ailleurs, les ventes de voitures électriques chinoises exportées dans le monde ont baissé en 2024 (y compris en Europe) et ces modèles n’écrasent justement pas la concurrence pour le moment. En raison des surcapacités de production actuelles en Chine, les constructeurs pourraient cependant être tentés de vendre leurs véhicules à prix cassé chez nous puisqu’ils devront visiblement se passer de l’énorme marché américain. Ce que cherche probablement à éviter l’Union européenne avec ces négociations.