L'Europe refuse que les Etats-Unis discriminent ses voitures électriques

Même les Etats-Unis veulent se convertir aux voitures électriques. Il y a quelques jours, le président Joe Biden ratifiait officiellement l'Inflation Reduction Act, un dispositif de près de 400 milliards de dollars lancé pour lutter contre le réchauffement climatique. Ce dispositif couvre largement le secteur automobile et prévoit un gros avantage pour les voitures électriques : jusqu'à 7 500 dollars de crédit d'impôt pour l'achat d'un véhicule à zéro émissions. Sauf que pour bénéficier de ce crédit d'impôt généreux, il faut que le véhicule en question soit produit aux Etats-Unis et ses batteries aussi.

Comme les autos coréennes, japonaises et chinoises, les modèles des marques européennes se retrouvent donc exclus de ce dispositif incitatif. Or, les constructeurs allemands comme BMW, Audi et Mercedes, dont les gammes comprennent de nombreux modèles hybrides rechargeables et électriques, font partie des marques les mieux implantées aux Etats-Unis. Ils crient logiquement à la discrimination et le ministre tchèque de l'industrie Jozef Sikela, actuellement à la tête de l'Union Européenne, vole à leur secours en réclamant un aménagement pour les constructeurs européens.

Quelle stratégie pour l'Europe sur les électriques ?

Jozef Sikela précise que l'Union Européenne pourrait carrément effectuer un recours devant l'organisation mondiale du commerce si le gouvernement américain n'accepte pas de négocier pour arriver à un accord n'excluant plus les voitures européennes dans les aides prévues pour l'achat d'autos électriques. Les gouvernements du Vieux Continent réfléchissent pourtant à des mesures similaires pour avantager les modèles de leurs marques locales par rapport à ceux des constructeurs chinois.

Y compris en France où Bruno Le Maire évoquait récemment une possible restriction du bonus écologique des voitures électriques aux seuls modèles européens. A l'heure où la Chine contrôle la plus grosse partie de la production mondiale des batteries de voitures électriques et que ses marques lancent toutes de nouveaux modèles électriques sur notre marché, ce genre de mesure pourrait vite se généraliser pour protéger l'industrie automobile locale. Mais on voit mal dans ce cas comment l'Europe pourrait imposer aux Etats-Unis de ne pas employer une stratégie similaire pour favoriser son industrie automobile locale. Bref, ça va sans doute négocier dur dans les mois à venir...