L'ex BMW M3 E36 Lightweight de Paul Walker vendue plus de 315 000 euros

La Nissan 370Z préparée visible dans le film Fast & Furious 5 et la Skyline R32 GT-R coursifiée n'étaient pas les véhicules les plus attendus par les fans de l'acteur Paul Walker. Ces deux modèles vendus respectivement lors de la vente Barret-Jackson de Scottdale pour 105 600 dollars (95 175 euros) et 100 100 $ (90 218 euros) font petits bras face à la flambée des cinq BMW M3 E36 Lightweight de la star du grand écran ayant une place particulière dans le cœur des fans de la saga.

Quatre exemplaires de la très rare sportive allemande distribuée à l'époque aux États-Unis uniquement ont trouvé preneur contre des sommes déjà élevées allant de 200 000 dollars (180 286 euros) à 235 000 dollars (211 837 euros). La plus exclusive affichant 4600 miles au compteur (l'équivalent de 7 402 kilomètres) a pour sa part crevé tous les plafonds en étant adjugée au tarif incroyable de 350 000 dollars soit au taux de change actuel la bagatelle de 315 707 euros.

D'après BMW, seuls 120 à 126 exemplaires de la M3 E36 Lightweight sont sortis des chaînes munichoises. Le modèle abritait sous son capot le moteur six cylindres en ligne de la 328i avec une cylindrée portée à 3l. Cette évolution mécanique lui permettait d'atteindre 240 chevaux pour 305 Nm de couple. Des valeurs inférieures à celles de la BMW M3 européenne équipée du S50 de 286 chevaux.