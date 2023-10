L'hybride est le nouveau diesel

Ça y est, l’hybride a gagné la partie. Selon les données publiées ce jeudi matin par AAA Data, ce type de motorisation domine le marché du neuf avec 35% de part de marché au mois de septembre, juste devant l’essence (34%).

L’électrique assure quant à lui 19% des immatriculations sur la période, tandis que le diesel, qui conserve pourtant un réel intérêt, poursuit sa dégringolade avec…8% du marché (il sont loin, les 73% de 2012 !).

Rappelons toutefois que la notion d’hybride est large, puisqu’elle concerne aussi bien les hybridations dites légères (11% des immatriculations), les hybridations complètes (14%) type Toyota Prius, ainsi que les technologies hybrides rechargeables (10%) qui permettent de rouler en mode électrique pendant 50 à 100 km. Ces dernières sont surtout choisies par les flottes d’entreprises, sommées de se verdir rapidement.

Tous ces chiffres s’établissent dans un marché en hausse de 16% depuis le début de l’année par rapport à 2022 (soit 1,3 million de voitures immatriculées), dont on retient au passage qu’il est fortement soutenu par les offres locatives (LOA et LLD), seules formules permettant de composer avec la forte augmentation du tarif des voitures neuves.

Le prix moyen « catalogue » des voitures neuves vendues en France s’élève en effet à 35 118 € (données AAA Data), chiffre en hausse de 8% au premier semestre 2023 par rapport à 2022.

Ajoutez à cela des prix du carburant qui n’en finissent plus de grimper, et vous comprenez pourquoi les automobilistes se ruent sur les motorisations mixtes « thermico-électriques ».

La bonne nouvelle est que celles-ci seront de plus en plus nombreuses sur le marché de l’occasion, ce qui va contribuer à les rendre plus accessibles.

Selon le dernier baromètre de La Centrale (qui appartient au même groupe que Caradisiac), les prix des véhicules électriques & hybrides ont déjà baissé de 13,3% sur un an.