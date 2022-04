L'Ineos Grenadier à partir de 60 950 €

Après une longue attente, l’Ineos Grenadier se rapproche à grands pas. Une arrivée imminente sur le marché confirmée par l’ouverture des carnets de commandes à partir du 18 mai prochain.

À cette date, un configurateur en ligne plus complet sera également mis en ligne. Si des milliers de clients du monde entier ont pré-réservé, pour s’assurer d’être prioritaires sur le planning de production, tout le monde pourra à partir du 18 mai configurer et commander un Grenadier dans les pays où il est lancé.

Le configurateur en ligne accompagne les clients pas à pas dans la construction du Grenadier souhaité. Un calculateur de financement en ligne est aussi intégré au processus. De manière transparente, le prix affiché sur le configurateur sera le prix payé par les clients, sans aucune possibilité de négocier le tarif, ou un quelconque accessoire.

Une fois la configuration terminée, les clients pourront choisir le lieu de livraison. Sur le site Web, une carte interactive permettra d’afficher les concessionnaires les plus proches de chez eux. Un acompte total de 2 500 €, remboursable jusqu’à la signature du bon de commande, est demandé pour réserver un créneau de production.

Pour équiper le Grenadier, fabriqué à l’usine Ineos de Hambach en Moselle, le choix existe entre deux moteurs BMW à six cylindres en ligne de 3,0 litres : BMW B57 diesel et B58 essence. Le moteur essence Turbo produit 286 chevaux (210 kW) et 450 Nm de couple, tandis que le moteur diesel Twin-Turbo génère 249 chevaux (183 kW) et 550 Nm. Quel que soit le moteur choisi pour le Grenadier, il est associé à une boîte de vitesses automatique à huit rapports ZF.

Le Grenadier est disponible en six couleurs de carrosserie opaques et quatre couleurs métallisées. En complément de la peinture de carrosserie choisie, les propriétaires peuvent opter pour un toit contrasté noir ou blanc.

Les six coloris opaques sont : Scottish White, Magic Mushroom, Eldoret Blue, Britannia Blue, Sela Green et Inky Black. Les quatre couleurs métallisées sont : Shale Blue, Queen’s Red, Donny Grey et Sterling Silver.

Pour son lancement, l’Ineos Grenadier est disponible en version Utility Wagon (véhicule commercial) à deux places ou à cinq places, ou en version Station Wagon à cinq places.

Précision importante, en tant que véhicule destiné au transport de personnes, le modèle Station Wagon est soumis au malus au poids, qui depuis le 1er janvier 2022 concerne tous les véhicules neufs de plus de 1,8 tonne, taxés à raison de 10 euros par kilo supplémentaire.

En plus du Grenadier standard, Ineos propose aussi deux éditions préconfigurées du véhicule réalisées en partenariat avec la marque de vêtements Belstaff : les Grenadier Trialmaster et Grenadier Fieldmaster, à partir de 69 463 €. Deux versions qui peuvent se baser sur le modèle Utility Wagon à deux ou cinq places ou sur le Station Wagon à 5 places.