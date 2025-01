L'intérieur des BMW du futur n'est pas si révolutionnaire

Comme d’autres constructeurs automobiles lors des précédentes éditions de ce salon de référence sur les nouvelles technologies, Bmw profitait du CES de Las Vegas 2025 pour dévoiler la nouvelle architecture intérieure de ses véhicules électriques du futur, ceux qui adopteront la plateforme « Neue Klasse » qu’inaugurera d’abord le remplaçant du SUV iX3 en 2025 puis une berline électrique de taille similaire à la Série 3 thermique actuelle.

BMW Panoramic iDrive, voilà le nom de cette nouvelle architecture comprenant une planche de bord au design épuré dépourvue de boutons, un grand écran tactile central « penché » vers le conducteur, un volant bourré de commandes à retour haptique (au moment où Volkswagen abandonne ce genre de système) et un panneau d’écran bordant le bas du pare-brise sur toute sa largeur (dont le positionnement n’est pas sans rappeler…celui du Peugeot 3008 actuel !).

Comme chez la quasi-totalité des constructeurs automobiles préparant de nouvelles plateformes spécialement dédiées aux voitures électriques, ce Panoramic iDrive s’intègre dans une stratégie de conception de véhicules « SDV » (pour « Software Defined Vehicle », « véhicule conçu autour du logiciel » en Français). Vous savez, ces termes savants qui désignent toutes ces voitures du « futur » où ce sont désormais les technologies électroniques embarquées qui comptent davantage que la pure mécanique (sic), avec un potentiel particulièrement intéressant sur la conduite autonome entre autres.

Le BMW OS X comme système d’exploitation

Ce BMW Panoramic iDrive s’appuiera sur une nouvelle évolution du système d’exploitation de la marque à l’hélice, toujours basée sur l’univers logiciel Android de Google. Il promet des capacités bien meilleures au niveau de la commande vocale, de la praticité de l’affichage tête haute et des informations projetées, des fonctions offertes ou des interactions avec les aides à la conduite. Il sera aussi possible de personnaliser les affichages avec plus de précision et outre le grand écran tactile, de nombreuses commandes permettront de naviguer dans ses menus et ses fonctions.

Rendez-vous avant la fin de l’année 2025 pour découvrir toute cette interface dans le prochain SUV électrique de BMW.