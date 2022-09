L'interprétation maladroite d'une étude sur la sécurité des grosses voitures

Depuis quelques jours, de nombreux médias reprennent une étude publiée le 5 février 2022 dans la revue Springer, réalisée par un professeur de l'école IESEG de Lille et un autre de la BI Norwegian Business School d'Oslo. L'étude en question commence d'abord par compiler les chiffres d'accidentologie dans le monde, évaluant à quelque 1800 milliards de dollars le coût des blessures causées dans le monde entre 2015 et 2030 par les accidents. Elle rappelle ensuite qu'en 2018, l'OMS évaluait à 1 350 000 le nombre de décès dans le monde contre moins de 1 200 000 en l'an 2000. Des données montrant qu'il y a de plus en plus d'accidents graves dans le monde, sauf en Europe et dans la région Pacifique-Ouest.

L'étude se focalise ensuite sur une question principale : sachant que les voitures ont tendance à grossir année après année et que les clients se ruent de plus en plus vers les SUV, la taille de ces autos a-t-elle un effet sur le comportement des conducteurs ? Pour cela, les responsables de l'étude ont collaboré avec une société belge travaillant sur un simulateur de conduite conçu par Green Dino. Pas moins de 49 participants, des étudiants âgés de 18 à 23 ans, se sont ainsi relayés pendant 20 minutes chacun aux commandes du simulateur dans une salle spéciale. Ils ont été dédommagés de 8€ en échange de leur participation. A noter qu'ils possédaient tous un permis de conduire valable. Une fois dans le simulateur, on leur faisait conduire l'équivalent virtuel d'une petite Toyota Yaris et d'une berline familiale Toyota Avensis break, après leur avoir montré une image des deux voitures en question. Un second groupe d'étude, comprenant 214 personnes dont 120 femmes avec des âges compris entre 18 et 27 ans et possédant tous le permis de conduire (payés 6€ chacun), a été soumis à un autre test beaucoup moins concret : on leur a demandé de décrire plusieurs voitures présentées en image (à chaque fois un petit et un gros modèle de la même marque). Il leur fallait ensuite noter ces autos selon les critères de la sécurité, de la qualité de finition, du prix et de la performance. Puis se livrer à d'autres tests plus généraux.

Une prise de risque supérieure dans la grosse voiture ?

Sur la base des comportements des jeunes « cobayes » étudiés dans le simulateur et ceux de l'autre expérience, l'étude conclut que conduire une grosse voiture pousse l'automobiliste à prendre davantage de risques au volant. Le conducteur se sentirait en effet mieux protégé par le véhicule et s'autoriserait donc des manœuvres qu'il n'oserait pas au volant d'une voiture plus petite. Ils rouleraient aussi d'une manière plus « sportive » que dans la citadine. Toutefois, la méthodologie choisie nous paraît un peu légère pour dresser de telles généralités : les sujets ont tous le même âge (entre 18 et 27 ans) et des profils a priori assez similaires, avec un nombre réduit dans l'absolu (49+214 personnes). Les tests sont aussi purement théoriques sans aucune épreuve véritablement pratique et réaliste. Et surtout, on s'étonne des tournures lues ici et là dans la presse à propos de cette étude : « Est-on vraiment plus en sécurité dans une grosse voiture ? », titre par exemple 20 Minutes. « Vous n'êtes pas plus en sécurité dans une grosse voiture », renchérit Numérama. « Non, on n'est pas plus en sécurité au volant d'un SUV », extrapolent carrément nos confrères de La Tribune. Or, il n'y a aucun élément dans l'étude qui permet d'affirmer qu'une grosse voiture est moins sûre qu'une petite. Seulement des éléments indiquant qu'un conducteur pourrait en moyenne prendre davantage de risques à son volant. Ce qui reste tout de même à vérifier, même si cela ne paraîtrait pas du tout illogique.