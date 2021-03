L'inusable Fiat 500

Fiat vient de lancer une toute nouvelle 500. Mais la précédente est encore au catalogue. Une situation qui n'est pas inédite, Renault a récemment fait cohabiter Clio 4 et Clio 5 pendant une année. Il y a toutefois une raison particulière pour la 500. La nouvelle venue est électrique, et n'existe qu'ainsi. L'ancienne permet de conserver l'offre thermique.

Et dire l'ancienne est un euphémisme. La voiture a été lancée en 2007 ! Elle fêtera cette année ses 14 ans. Sachant que le cycle de vie moyen d'un véhicule est de sept ans, la première 500 moderne a déjà tenu le double. Le plus incroyable est que le succès ne se dément pas.

Si le nombre d'exemplaires livrés en 2020 s'est forcément tassé, avec la chute du marché en lien avec la crise sanitaire, la 500 a atteint une part de marché record dans son segment en Europe (17,5 %). Et contrairement à la Panda (dont la part de marché était de 18 %), la 500 ne dépend pas de l'Italie, puisque 80 % des ventes se font en dehors de son pays natal.

La voiture vient d'atteindre un nouveau cap symbolique, celui des 2,5 millions d'exemplaires assemblés dans l'usine polonaise de Tychy. Le modèle en question va prendre la direction de la France.

Le secret d'une telle longévité, c'est bien sûr la ligne néo-rétro, qui permet d'avoir une silhouette plus intemporelle, qui ne vieillit quasiment pas et continue de plaire. La 500 a bien sûr profité d'un petit rafraîchissement en cours de route, mais c'était en 2015, soit il y a déjà plus de cinq ans. Depuis, rien n'a bougé sur le plan de look, si ce n'est niveau couleurs ou jantes. Côté technique, la dernière grande nouveauté est plus récente : début 2020, la 500 a reçu un nouveau bloc à micro-hybridation, à jour avec les dernières normes.

La 500 thermique a donc encore de beaux jours devant elle. La retraite ? Ne lui en parlez pas.