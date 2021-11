L’occasion plus ancienne au secours des professionnels

Le manque de matières premières à une incidence désormais bien connue sur les délais de livraison de véhicules. Il n’est désormais pas rare de devoir patienter plus de 6 mois pour obtenir sa nouvelle auto, et certains modèles exigent déjà plus d’un an. Ce phénomène a des répercussions sur le marché des occasions vendues par les professionnels. Ces derniers manquent, en effet, de voitures issues des reprises à client ou de véhicules arrivant au terme de leur contrat de Location avec Option d’Achat ou de Location Longue Durée, ces contrats étant régulièrement prolongés de plusieurs mois.

Or, une majorité de professionnels, surtout ceux appartenant au réseau d’une marque, font leur business VO avec des véhicules de moins de 3 ans, ceux qui manquent aujourd’hui le plus. Certains envisagent donc désormais de développer leur commerce autour de voitures âgées de plus de 5 ans (voir bien plus).

Certains labels (Das Welt Auto, Renault Occasions, Spoticar…) proposent déjà ce type d’occasions, mais elles représentent, jusqu’à présent, une petite partie de l’offre : environ 3 % de l’offre chez Das Welt Auto, 7 % chez Renault Occasions et à peine plus de 8 % chez Spoticar.

Pour le moment, impossible de savoir jusqu’où montera cette part en 2022 mais, pour certains clients, ce sera la possibilité d’acheter une voiture assez âgée avec l’assurance qu’elle a été totalement contrôlée et qu’elle est couverte par un contrat de garantie conséquent (jusqu’à 1 an dans certains cas). Naturellement, ces autos devraient être vendues à des tarifs supérieurs à ceux pratiqués par les professionnels indépendants ou par les particuliers. Même si notre expérience montre que ce n'est pas toujours le cas.