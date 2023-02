L'Union européenne interdit (encore) les voitures thermiques en 2035

Tous les mois depuis l'été 2021, on vous parle régulièrement de l’interdiction de vente des voitures neuves thermiques dans l’Union européenne à partir de 2035. Il faut dire que les négociations menant à l’approbation d’une mesure aussi historiquement contraignante, au sein d’une organisation administrative aussi tentaculaire que l’Union européenne, prend beaucoup de temps et nécessite de respecter de nombreuses étapes. Ainsi, le 28 octobre 2022, la Commission Environnement du parlement européen validait définitivement l’accord final trouvé entre les 27 pays membres après des discussions commencées en juillet 2021.

Mais la procédure d’adoption de cette mesure importante n’est pas finie pour autant : aujourd’hui mardi 14 février 2023, les eurodéputés du Parlement européen ont validé officiellement l’interdiction de vente des voitures neuves thermiques (voitures particulières et camionnettes) en 2035 dans un vote à 340 voix pour et 279 voix contre. Et il reste encore une étape à passer avant la validation définitive : celle de l’approbation du texte par le Conseil de l’Union européenne. Après ça, enfin, la mort programmée des voitures thermiques neuves sur le Vieux Continent sera actée. Ou pas ?

Quels ajustements ?

Mais il faudra surtout s’accorder sur les contours de l’interdiction, alors que les états membres se sont déjà mis d’accord sur des exonérations (amendement Ferrari) et réfléchissent sur de possibles autres autorisations spéciales. La France et d’autres nations poussent aussi en avant la clause de revoyure de 2026 pour s’autoriser des ajustements dans les décisions en fonction de l’évolution du marché automobile européen, et la sauvegarde des véhicules thermiques hybrides rechargeables a également été évoqué dans les récentes discussions (tout comme celle des carburants dits « verts »). Bref, il reste encore de longues journées de débats sur le sujet pour les parlementaires européens.