L'usine à gaz des aides à l'achat d'une voiture électrique

La France est un spécialiste quasi mondial du millefeuille administratif et de la complexité paperassière. Et les aides à l’achat d’un véhicule propre n’échappent pas à la procédure kafkaïenne. L’IDDRI (Institut du développement durable et de la recherche internationale) s’est donné pour lourde tâche de les recenser tous. Un boulot tellement complexe que l’institut s’est appuyé sur une société de conseil (C-Ways) pour en venir à bout. Résultat : il y a aujourd’hui dans l’hexagone, 103 dispositifs différents pour payer moins cher son auto électrique.

Mais en connaissant toutes ces différentes aides, ce qui est déjà un exploit, l’acheteur d’une auto, ou le vendeur qui souhaite aider son client, n’est pas au bout de ses peines. Car non seulement les différents dispositifs peuvent être nationaux, régionaux ou locaux, mais de plus, certains sont conditionnés aux revenus de l’acheteur, mais aussi au prix de la voiture. De plus, ils peuvent, ou non, se cumuler avec d’autres aides. D’autres dispositifs encore permettent de faire baisser le prix d’une auto d’occasion.

Le capharnaüm est donc total au pays de l’aide à l’achat d’un VE. Et non seulement les automobilistes, comme les professionnels, sont totalement perdus, mais de plus, selon l’IDDRI, tous les Français ne sont pas égaux devant la subvention publique, puisque, on le rappelle, nombre de dispositifs sont régionaux, ou même dépendent de la ville ou l’on réside.

Marseille et sa ZFE sans aides à l'achat d'une auto électrique

Ainsi, trois régions sont pointées du doigt par l’Institut. La Bretagne, le Centre Val de Loire et Nouvelle-Aquitaine qui n’offrent ainsi pas le moindre fifrelin pour rouler propre. Même punition pour les départements d’Outre-Mer, loin d’être les plus riches. Mieux, la métropole de Marseille est dans le même cas, alors qu’une ZFE vient d’être mise en place dans la cité phocéenne.

Le flou est tout aussi opaque quant au montant des aides proposées. Comme le note l’étude, «aucune région, aucun département ni aucune métropole ne propose la même chose ». Comment s’y retrouver sans avoir un beau-frère haut fonctionnaire capable de mener l’enquête ? Nul ne le sait et les Français se contentent majoritairement du bonus de 7 000 euros quasi-automatique. Nombre d’entre eux, ne savent même pas qu’un autre bonus existe parfois pour les autos d’occasion, qui représentent tout de même plus de 78 % des ventes de voitures aujourd’hui.

Cette usine à gaz qui, de par sa complexité est relativement inefficace, fait évidemment craindre que le futur leasing social, qui doit être mis en place l’an prochain, soit aussi flou et inaccessible que les dispositifs actuels. La voiture électrique à 100 euros par mois pourrait donc être la 104e aide à l’achat d’un VE. Une aide qui se rajoutera à un millefeuille déjà pour le moins indigeste.