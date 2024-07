La ballade de Jim ou le bonheur des virées mélancoliques les soirs d'été

Les voitures s’invitent au cinéma et dans les clips musicaux de toutes les époques. Caradisiac revient sur quelques-unes de ces apparitions dans la culture pop, au grand écran ou dans des productions parfois plus pointues. La musique et les voitures cool, ça va parfois très bien ensemble !

Nous sommes enfin arrivés à cette période délicieuse de l’année où les jours durent longtemps. Délicieuse pas vraiment pour les horribles bouchons du traditionnel chassé-croisé entre les juillettistes et les aoûtiens, ni pour les agglutinements de touristes à la peau dégoulinante de crème le long des bords de mer.

Non, ce qui fait le charme de l’été quand on aime se balader en voiture, c’est aussi de rouler tranquillement à la tombée du jour avec la fenêtre ouverte et même pourquoi pas le coude à la portière. Avec, évidemment, une bonne chanson à la radio ou dans le lecteur K7. Enfin, plutôt dans Apple Carplay ou Android Auto en ces temps où même le Compact Disc fait office d’objet préhistorique pour la jeune génération rompue au streaming !

Et pour cela, on n’a jamais rien fait de mieux que la Ballade de Jim. Composée en 1985 par Laurent Voulzy mais écrite et interprétée par Alain Souchon, elle raconte l’histoire d’un jeune homme qui vient de se faire larguer et dont les idées noires finissent par le pousser dans un ravin au volant de sa voiture. « La Chrysler s’envole au-dessus des fougères et des nénuphars », est-il conté par Alain Souchon dans cette merveilleuse ballade aux sonorités électroniques et à l’univers mélancolique.

Une Chrysler, vraiment ?

D’ailleurs, était-ce vraiment une Chrysler ? Dans le clip réalisé par Philippe Bensoussan et tourné en Corse sur les jolies routes près de Calvi, on voit d’abord une grosse Américaine transformée en ambulance (qui ressemble à une Ford LFD de 1975), puis une Plymouth Road Runner / GTX de 1971 ou 1972. Cette voiture rouge est celle conduite par le personnage principal sur la route de la corniche avant son vol plané au-dessus des nénuphars. Mais sur le plan du saut, la voiture semble différente. Les réalisateurs du clip ont-ils utilisé plusieurs véhicules pour le tournage ?

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

A noter que cette chanson fait référence à l’accident de voiture qui a emporté le père d’Alain Souchon alors que ce dernier n’était âgé que de 14 ans. Elle termine heureusement beaucoup mieux dans l’imaginaire du chanteur puisqu’à la fin, le héros se réveille dans une chambre d’hôpital et retombe amoureux après son vilain chagrin et son accident.