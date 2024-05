La batterie : un consommable comme les autres

Toutes les voitures, absolument toutes, sont équipées d’une batterie 12 volts qui permet à ces dernières de démarrer, mais également d’alimenter l’ensemble des équipements électroniques qui font partie intégrante du véhicule comme la climatisation, l’éclairage, les essuie-glaces, etc. Sans compter tout ce que vous pouvez brancher sur l’allume-cigare ou sur une prise USB du tableau de bord. Pour toutes ces raisons et parce que sans elle vous êtes en panne, une batterie ça se soigne et surtout ça s’entretient.

C’est quoi une batterie ?

Selon le dictionnaire, une batterie c’est « un groupement de dispositifs de même type (accumulateurs, piles, condensateurs, etc.) couplés de façon à agir simultanément ». Il s’agit plus simplement d’un appareil transportable de stockage de l’énergie. En effet, le contenu d’une batterie opère une réaction chimique réversible qui permet de convertir l’énergie électrique en énergie chimique puis d’inverser le processus pour assurer l’alimentation électrique du véhicule. Il existe en fait globalement deux types de batteries destinées à nos véhicules :

- Les batteries au plomb, lourdes, classiques, que nous retrouvons dès que nous soulevons le capot. À leur avantage, elles fournissent un courant élevé à l’aide d’une technologie robuste qui a fait ses preuves. Si elles sont sensibles à la décharge profonde, elles peuvent être rechargées très facilement.

- Les batteries lithium, plus récentes, beaucoup plus légères et plus petites que les précédentes, offrent une durée de vie élevée ainsi qu’un rendement proche de 100 %, bien que si vous ne les utilisez pas elles se déchargent très rapidement. On les retrouve essentiellement dans les moyens de transport électriques. Par contre, elles présentent de forts risques d’inflammation et d’explosion. En outre, leur fabrication nécessite des métaux rares dont la production est aléatoire et particulièrement polluante.

Les batteries AGM ou EFB, quelles différences ?

Les batteries Absorbed Glass Mat (AGM) et Enhanced Flooded Battery (EFB) sont destinées à équiper les véhicules dotés du système Start and Stop qui possèdent des applications avancées nécessitant une importante puissance.

Les batteries Absorbed Glass Mat sont conçues à base de plomb et d’acide figé à membrane en fibre de verre absorbante. Très résistantes leur cycle de vie est trois fois supérieur à une batterie classique et elles sont prévues pour ne jamais être ouvertes. Ce sont également les seules batteries compatibles avec la récupération de l’énergie au freinage des véhicules électriques.

Les batteries Enhanced Flooded Battery sont composées de plaques de plomb épaisses, d'additifs de masse spéciaux et d'un revêtement en fibre de verre. Les modèles EFB sont une évolution de la batterie conventionnelle avec un cycle de vie deux fois supérieur. Ces batteries disposent d’une circulation de l’acide conçu pour éviter sa stratification. En termes simples le mouvement de la voiture permet de maintenir la circulation permanente de l’acide. Moins performantes que les batteries AGM, elles sont destinées à des véhicules équipés d’un Start and Stop classique.

Si votre véhicule est équipé d’origine d’une batterie AGM, il est impératif en cas de défaillance de la remplacer par un modèle identique. Par contre, vous pouvez remplacer une batterie EFB par une batterie AGM plus performante qui vous offrira de meilleures capacités, à condition toutefois de respecter les caractéristiques de la batterie qui équipait d’origine votre voiture en termes de taille et de puissance.

Comment fonctionne une batterie ?

Le fonctionnement d’une batterie de voiture classique s’effectue via deux électrodes : + et -. Ces dernières baignent dans un liquide électrolyte à base d’acide sulfurique. Le tout est enveloppé de plaques de plomb, en couches alternées, elles-mêmes reliées à la borne + et à la borne -. C’est la connexion assurée entre les deux bornes qui permet de délivrer le courant de la batterie au véhicule par le jeu des électrons qui vont circuler du – vers le +.

Au fur et à mesure de son utilisation, la batterie va se décharger pour alimenter les systèmes électriques du véhicule puis se recharger grâce à l’alternateur qui va inverser la réaction du + vers le – afin que l’électrolyte se recharge en électrons par l’intermédiaire du fil conducteur.

Quelle durée de vie pour une batterie ?

La batterie est une pièce d’usure qu’il est nécessaire de changer. En moyenne une batterie est conçue pour durer de 1000 à 1500 cycles de recharge soit, en fonction des kilomètres parcourus, 4 à 5 ans, et ce même si dans la plupart des cas elle durera bien plus longtemps, parfois même pour des batteries d’origine jusqu’à 10 ans.

Comment bien entretenir ma batterie ?

Plus vous roulez, plus votre batterie va s’user rapidement certes, mais si votre véhicule ne roule jamais ou presque, votre batterie va également se détériorer plus vite. Néanmoins, sur des véhicules récents, bardés d’électronique la batterie ne se vide plus si vous oubliez d’éteindre vos phares ou l’autoradio. L’avantage de l’électronique c’est que, même si votre véhicule dort dans son garage, les capteurs en stand-by continuent à consommer de l’énergie. Un frein de parking électrique par exemple, va resserrer les mâchoires à la moindre vibration qu’il va associer à un mouvement possible, ce qui va provoquer une consommation électrique. Ceci dit, plus vous roulez et moins vous aurez de problèmes avec votre batterie du fait qu’elle se rechargera régulièrement. À l’inverse, si vous laissez votre véhicule plusieurs mois sans activité, la batterie finira par se vider d’elle-même et deviendra au fil du temps de moins en moins performante.

La durabilité et les capacités sur le long terme d’une batterie dépendent également des changements de température, trop froid ou trop chaud, vont de même accélérer le vieillissement.

Les cosses et les bornes d’une batterie au plomb ont tendance à s’encrasser et il est nécessaire de les nettoyer régulièrement.

Si votre véhicule est immobilisé pour une longue période, mieux vaut ôter la batterie et la stocker dans de bonnes conditions. Surtout si votre véhicule dort dehors toute l’année.

Une batterie au lithium doit être maintenue chargée entre 20 et 80 % en permanence, que vous l’utilisiez ou pas. Il est conseillé d’utiliser un mainteneur de charge que vous brancherez sur le secteur et qui vous assurera le maintien de la charge minimum. Optez pour un modèle spécialement conçu pour la batterie au lithium fer phosphate et compatible avec les batteries 12V au plomb-acide qui pourra ainsi être utilisé sur toutes les versions.

Comment savoir si ma batterie va rendre l’âme ?

Une batterie peut bien évidemment rendre l’âme subitement mais, le plus souvent, différents symptômes auxquels on ne prête pas nécessairement attention, peuvent vous alerter :

- Le voyant d’indication de batterie du tableau de bord s’allume ou reste allumé

- Une odeur de soufre s’échappe de sous le capot

- L’éclairage des phares est plus faible, les essuie-glaces ont du mal à fonctionner ou votre téléphone portable ne peut plus se recharger sur la prise USB de la voiture ;

- Enfin, votre voiture ne démarre plus.

Pour en avoir le cœur net le mieux est de tester la batterie à l’aide d’un multimètre que vous brancherez en mode voltmètre sur les bornes. La tension normale de la batterie se situe entre 13,2 et 15 volts. Au-delà de 15 volts la batterie est en surcharge en dessous de 12,1 volts elle est déchargée, et si la tension descend à moins de 10,6 volts, elle est bonne à changer.

Mieux vaut changer sa batterie dès que cette dernière donne des signes de faiblesse, surtout en hiver où elle sera beaucoup plus sollicitée du fait du chauffage, de l’allumage des codes et des phares, et des températures négatives.

Le mieux est de faire tester systématiquement votre batterie à la faveur de la révision de votre véhicule. Si cette dernière présente une tension anormale, le mécanicien pourra la changer sur place avant que vous ne tombiez en panne.

Comment prolonger la vie de ma batterie ?

Pour éviter une panne de batterie prématurée le mieux est d’éviter de laisser votre véhicule dans un environnement très chaud ou humide qui risquerait de provoquer une corrosion des bornes ou une évaporation de l’acide sulfurique.

Si vous pouvez ouvrir les éléments, vérifiez le niveau de liquide et remplissez-les si vous constatez une légère baisse. Pour que le courant passe il est en effet impératif que les électrodes baignent dans l’acide sulfurique. N’oubliez pas de porter des gants pour réaliser cette opération.

Enfin, en hiver, n’hésitez pas à la recharger si, après contrôle du voltage, ce dernier donne des signes de diminution.

Nettoyez les bornes et les cosses de la batterie pour éviter la corrosion qui pourrait gêner son fonctionnement normal.

Comment recharger ma batterie ?

En cas de défaillance vous pouvez aisément recharger votre batterie. Si la batterie s’est juste déchargée après une longue immobilisation et que vous êtes en panne, les « câbles de batterie » qui permettent de la raccorder à celle d’un autre véhicule vont vous assurer de pouvoir démarrer mais en aucun cas de la recharger. Pour cette opération vous avez besoin d’un chargeur de batterie. Il en existe de multiples modèles que vous trouverez sur internet ou dans les centres autos à partir de 30 €. Préférez néanmoins un chargeur dit « intelligent » piloté par microprocesseur, en tenant compte du fait que la tension du chargeur doit être suffisante pour charger suffisamment les cellules de la batterie.

Changer une batterie : qu’est-ce que ça coûte ?

Sur un véhicule ancien, changer une batterie au plomb se fait en quelques minutes et vous pouvez aisément le faire vous-même. Le coût sera donc simplement celui de la pièce.

Dans le cas d’un véhicule bardé d’électronique, avec un système Start and Stop, les batteries sont plus puissantes, très résistantes à la décharge et sont conçues pour alimenter, moteur à l’arrêt, tous les équipements électriques et électroniques du véhicule. Seul hic, si vous enlevez la batterie il va vous falloir réinitialiser l’ordinateur de bord et avec certains modèles mieux vaut laisser ce soin à un spécialiste si vous ne voulez pas avoir de mauvaises surprises. Dans ce cas comptez 250 à 300 € en fonction du temps nécessaire.