La berline thermique de Renault existe encore

Chez nous, la Renault Talisman a quitté le catalogue au printemps 2022. La remplaçante de la Laguna ne se vendait plus beaucoup et la marque au losange ne prévoit plus aucune berline thermique à l’avenir, même si elle pourrait lancer un modèle électrique à moyen terme.

Mais cette Talisman n’a pas tout à fait dit son dernier mot ailleurs dans le monde. En Corée du Sud, où la marque sœur Samsung Motors commercialise toujours des modèles très proches de ceux qui sont en train de disparaître du Vieux Continent comme le Koleos, on retrouve bien la berline tricorps française. C’est même elle qui tient la corde d’un des virages de l’Inje Speedium dans l’image ci-dessus, un circuit situé dans la province de Gangwon. Là-bas, elle se nomme SM6 et vient de rafraichir sa gamme avec deux versions essence.

Jusqu’à 226 chevaux

Alors que la Talisman se contentait de 160 chevaux dans sa version essence la plus puissante chez nous, la Samsung SM6 offre 156 chevaux en version TCe 260 (avec un bloc quatre cylindres 1,3 litre) et 226 chevaux en version TCe300 (avec un bloc quatre cylindres 1,8 litre). Même si le nom de la version la plus puissante laisse imaginer qu’il s’agit du bloc des Mégane RS et autres Alpine A110, il s’agit plutôt de la version « dégonflée » de la même architecture, qu’on trouvait d’ailleurs aussi au catalogue de la Talisman chez nous (en version 225 chevaux) avant l’arrivée de sa version restylée. D’après le journaliste de Korea Herald qui a essayé l’auto sur circuit, elle ne semble pas beaucoup plus sportive que notre ancienne Talisman. Mais en Corée du sud, il y a toujours une appétence pour ces berlines essence à la philosphie « traditionnelle ».