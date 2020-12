La BMW i4 déclinée en trois versions avec 284 chevaux minimum

Nos confrères de la publication spécialisée BMWBlog rapportent sur la toile des détails intéressants à propos de la future trois volumes survoltée BMW i4. De quoi en savoir plus avant sa présentation prévue l'année prochaine.

D'après le média fan de la firme munichoise, BMW proposera au minimum trois versions de sa berline électrique i4. La plus abordable prendra d'après la rumeur le label i435 avec 284 chevaux envoyés au sol via les roues arrière uniquement. Les clients souhaitant un peu plus de performance se tourneront vers l'auto intermédiaire i440 délivrant environ 335 chevaux une nouvelle fois avec une architecture de propulsion. Les bruits de couloir avancent que cette dernière proposera une fonction boost capable de donner une surplus de puissance durant quelques secondes à la manière de l'Audi E-Tron. Enfin, l'i4 M50 se chargera de l'offre haut de gamme avec deux moteurs électriques, quatre roues motrices et environ 460 chevaux sous le capot. L'i4 M50 se reconnaîtra au premier coup d'œil avec un look spécifique comprenant des jantes de grand diamètre, un bouclier agressif, un becquet sur la malle, des gros freins et un intérieur virilisé façon "M".

Les ingénieurs BMW finalisent actuellement avec des prototypes maquillés les essais sur route de l'i4. Détail intéressant : le constructeur allemand communique sur le fait que le moteur de l'i4 peut délivrer 530 chevaux maximum. De quoi penser qu'une version supplémentaire complétera l'ensemble ou qu'il s'agit effectivement de la puissance de l'i4 M50 avec la fonction boost. Rendez-vous en 2021 pour éclaircir ces zones d'ombre.