La BMW M2 Competition façon Art Car

Nouvelle Art Car pour BMW : la firme allemande poursuit sa tradition lancée dans les années 70 avec une nouvelle réalisation en partenariat avec un artiste. La manœuvre associe cette fois l'Américain Futura 2000 et une BMW M2 Competiton.

L'artiste contemporain est fier de ce travail : "la BMW M2 Competition est dynamique, extravertie et dans une certaine mesure agréablement provocante. Je considère que c'est un grand honneur d'avoir la possibilité d'ajouter une touche spéciale à ce véhicule". Trois voitures seront décorées de cette manière par Futura 2000. L'auto des clichés incarne le premier jet. BMW précise en outre que cette collaboration donnera naissance à une série spéciale commercialisée à partir de juin 2020. Des finitions et emblèmes spécifiques seront au programme à l'extérieur et dans l'habitacle.

Pour rappel, la BMW M2 Competition est souvent surnommée la mini M4 grâce à son moteur héritée de sa grande sœur sous son capot. Son artillerie délivre donc la bagatelle de 410 chevaux pour 550 Nm de couple. De quoi abattre l'exercice du 0 à 100 km/h en 4,4 secondes.