La "brique" à l'honneur sur le stand Volvo de Rétromobile

La marque scandinave fera le déplacement jusqu’à Rétromobile, à la Porte de Versailles, via le Volvo Club de France. Si la P1800 ES est incontournable dans l’histoire de la marque, la gamme 240 l’est tout autant.

Cette série fut lancée en août 1974, simultanément en plusieurs carrosseries, deux portes, quatre portes et break, un fait rare à l’époque. Ce n’est pas une voiture totalement nouvelle puisqu’elle dérive de la 140. Toutefois, elle adopte notamment une face nettement plus imposante et des suspensions de type McPherson. Elle reçoit sous le capot un nouveau moteur quatre cylindres 2,1 l avec arbre à cames en tête. Surtout, la série 240 misait beaucoup sur la sécurité et répondait sans souci aux contraintes des normes américaines.

Même après sa production, elle fut considérée comme la voiture importée la plus sûre aux États-Unis par l’IHS (Institute for Highway Safety). Les Volvo 240/260 ont connu une longue carrière de vingt ans, durant laquelle plus de 2,8 millions d’unités furent construites.

Les visiteurs pourront admirer deux versions différentes. La première est une berline 240 GLE de 1980 bleu glacier avec un intérieur en cuir noir. La seconde est une 240 break de 1988 rouge et un habitacle en velours beige. Elle fut assemblée à Torslanda en Suède, selon les spécifications californiennes, mais livrée au Japon.

Le stand du Volvo Club de France sera présent dans le Hall 3 du parc des Expositions.