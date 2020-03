La broyeuse guette cette Bugatti Veyron

Nos confrères de la publication spécialiste des faits divers outre-Méditerranée Africa Facts Zone rapporte sur la toile une histoire qui hérissera le poil des passionnés Bugatti. Les autorités zambiennes menacent en effet de détruire une Veyron pour sanctionner son propriétaire suspecté de blanchiment d'argent.

Bien qu'efficaces d'un point de vue communication pour décourager quelques voyous, ces manœuvres sont souvent décriées par les associations humanitaires et la population locale. Une vente aux enchères sur place ou à l'international est une solution qui rapporte en effet un pécule non négligeable dont les services publics ont sans doute besoin dans un pays où 60,5% de la population vit sous le seuil de pauvreté.

Une Bugatti Veyron s'échange aujourd'hui contre plus de 1 230 000 euros. La supercar embarque pour rappel un bloc W16 8l suralimenté par quatre turbos. De quoi délivrer au sol via quatre roues motrices et une boîte automatique sept rapports la bagatelle de 1001 chevaux pour 1250 Nm de couple.