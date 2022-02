La Chine, un chantier majeur pour Stellantis

Comme nous le soulignions il y a quelques jours, les défis qui attendent Stellantis un après sa naissance sont immenses. Parmi ceux-ci, il y a le sujet Chine. En effet, avec 26 millions de véhicules vendus en 2021, l’Empire du Milieu est un passage obligé pour tout groupe ayant des visées mondiales.

Présent en Chine principalement au travers des marques Citroën, DS Automobiles, Jeep et Peugeot, Stellantis n’affiche toutefois qu’une part de marché minime, d’environ 0,5 %. Peugeot et Citroën furent pourtant parmi les premières marques européennes à tenter leur chance dans ce pays, la première dès 1985 et la seconde en 1992.

2021 pourrait toutefois être le premier jalon de la conquête. En effet, Dongfeng Peugeot Citroën Automobiles (DPCA), coentreprise formée par Stellantis et China Dongfeng Motor Corporation, a vu ses ventes doubler par rapport à 2020, dépassant ainsi le seuil des 100 000 livraisons. À titre de comparaison, sur la même période, le groupe Volkswagen a écoulé plus de 3 millions de véhicules, dont 2 164 000 sous la seule marque Volkswagen. Même une marque premium comme BMW fait largement mieux, avec 652 000 immatriculations, que Stellantis.

Le groupe franco-italien paie ici sa déplorable politique commerciale qui prévalait il y a encore moins d’une décennie. À l’époque, il s’agissait de tenter de vendre aux Chinois des modèles issus d’anciennes gloires européennes, telles que la Citroën ZX, à des prix plus bas que la moyenne du marché. Mais à prix et prestations équivalentes, la clientèle a préféré se tourner vers les marques locales. En parallèle, le lancement de DS Automobiles, en 2013 a été un fiasco. Après avoir atteint un pic en 2014, à 26 008 unités, les ventes n’ont cessé de chuter… jusqu’à tomber à 427 exemplaires en 2020 ! Les chiffres sont toutefois repartis à la hausse l’an dernier, avec 1 853 livraisons.

Pour assurer sa pérennité, Stellantis ne peut naturellement pas se contenter de faire de la figuration en Chine. Une nouvelle stratégie sera donc, dans les prochains mois, élaborée. Une stratégie qui devrait principalement se baser sur les nouvelles énergies.