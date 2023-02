Le style Citroën reste très particulier actuellement dans le monde de l’automobile, même si la marque aux chevrons ne s’autorise plus les mêmes originalités qu’avant sur le plan technique. La C5X, une grande berline familiale cousine de la Peugeot 508, affiche ainsi une silhouette très différente de celle des modèles classiques du marché. Aurait-elle pu aller encore plus loin dans l’audace et les références au passé de Citroën ? C’est ce que pense le Youtubeur chinois Bai Ning’s car time, qui a décidé de transformer un exemplaire de la nouvelle familiale pour qu’il ressemble de très près à la CX.

La Citroën C5X se prend pour une CX

Pour cela, il a modifié en profondeur le style de la voiture. Grâce à des boucliers avant et arrière au dessin différent, à des jupes latérales et surtout des roues arrière totalement carénées, la C5X ressemble pour de bon à une CX. Faute de suspension hydropneumatique, le Youtubeur a même fait installer un amortissement pneumatique pour pouvoir rabaisser la voiture de 100 millimètres !

Un exemplaire unique

Également modifiée à l’intérieur pour ressembler à la CX, cette C5X très particulière existe vraiment mais il s’agit d’un exemplaire unique conçu pour les besoins de la vidéo. L’initiative aurait-elle de quoi donner des idées aux nostalgiques des grandes heures de Citroën, à l’époque où la marque était connue pour l’audace de ses berlines ?