La commande vocale considérée comme un enjeu de sécurité par Volvo

Les constructeurs du secteur de l'automobile -et en particulier Volvo- débattent de plus en plus concernant les dangers des systèmes d'infodivertissement et plus particulièrement de l'utilisation des écrans tactiles. D'après plusieurs études récentes, poser ses doigts sur ces dispositifs en roulant est plus risqué que de conduire sous l'emprise de l'alcool.

Les experts de la marque nordique indiquent que la technologie doit rendre la conduite plus sécuritaire et aider la personne aux commandes du véhicule à se concentrer sur la route et non l'inverse. La responsable du département sécurité Volvo Malin Ekholm déclare en ce sens que : "la plupart des gens pensent que la distraction à bord se limite au téléphone ou à la radio. Dans notre société moderne, les actifs stressés par le travail et les contraintes du quotidien souhaitent interagir avec leurs amis et leur famille. C'est ici avec les systèmes d'infodivertissement dernier cri que chacun répond différemment aux distractions."

Volvo répond à ce problème par des innovations du côté de la commande vocale. Les derniers modèles équipés d'un système basé sur Android promettent une reconnaissance efficace pour contrôler par la voix la température de l'habitacle, gérer le guidage par satellite, écouter de la musique ou des podcasts et passer des appels en gardant les deux mains sur le volant. Enfin, Volvo ira plus loin en équipant ses futurs modèles de caméra capables de détecter une perte d'attention pour agir sur le véhicule. Cette innovation déboulera sur la prochaine génération des autos de la firme.