Le Skoda Enyaq baisse ses prix, pas ses prestations

La concurrence : l’incontournable Tesla Model Y

L'Enyaq 85 fait concurrence frontale à son cousin, le Volkswagen ID.4. Une fois n’est pas coutume, le SUV allemand est moins cher à puissance équivalente et batterie de même capacité. On peut également positionner le Cupra Tavascan abritant le même groupe motopropulseur. Ce dernier voit ses tarifs débuter à 48 000 €. Vient ensuite, la nouvelle Tesla Model Y. Vendue à partir de 44 990 €, elle offre un rayon d’action légèrement inférieur mais un niveau de puissance supérieur. L’Américaine est très bien équipée mais son système de LLD est moins attractif que celui proposé par Skoda. On peut également opposer le tchèque à la Peugeot E-408. Cette dernière est un peu moins chère mais elle est aussi moins puissante et son rayon d’action est moins important. Enfin, le Toyota BZ4X fraîchement restylé se place également en concurrent frontal, offrant une capacité de batterie proche de l’Enyaq. Ses tarifs n’ont pas encore été communiqués.

A retenir : une solide alternative

Le nouveau Skoda Enyaq ajoute du style et des technologies à des prestations de très bon niveau, le tout pour un prix inférieur. Le SUV familial Tchèque concède peu de défauts et se positionne, selon nous, comme l’alternative la plus solide du marché à la Tesla Model Y.

Caradisiac a aimé

Les volumes à bord

Les prix en baisse

La consommation maîtrisée

La puissance en hausse

Caradisiac n'a pas aimé

Le poids excessif

La puissance de recharge rapide en dessous de la concurrence

Les réglages de base tactiles