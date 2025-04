Le Skoda Enyaq baisse ses prix, pas ses prestations

Le nouveau Skoda Enyaq est disponible en France en 4 finitions et deux carrosseries. La version coupé réclament un supplément de 2 750 €.

La finition « Element », à partir de 46 270 €, embarque comme principaux équipements de série la climatisation automatique tri-zone, l’entrée et le démarrage sans clé, le chargeur embarqué 11 kW, les sièges avant chauffants, l’écran multimédia de 13’’ avec Android et Carplay sans fil et services connectés gratuits pendant 3 ans, la caméra de recul, le régulateur de vitesse prédictif, les bas de caisse couleur carrosserie.

La finition « Clever », à partir de 47 860 €, ajoute le hayon électrique, les vitres et la lunette arrière surteintées, la recharge de smartphone par induction, la conduite autonome de niveau 2 avec assistant embouteillage, etc.

Le niveau « Plus », à partir de 50 170 €, ajoute le siège conducteur à réglages électriques et massants, les jantes alliage de 19’’, les clignotants à défilement, les feux Matrix LED, etc.

La finition « Sportline », à partir de 50 820 €, ajoute la direction progressive, les jantes alliage de 20’’, plusieurs éléments de carrosserie Sportline, le volant 3 branche en cuir, les suspensions sport, la sellerie spécifique Sportline, etc.

Le point techno : des services connectés offerts 3 ans



L’Enyaq offre pour une durée de 3 ans les services connectés et le contrôle à distance. Après avoir téléchargé l’application MySkoda, le propriétaire peut verrouiller, régler la température, obtenir des information sur l’état de la voiture et la localiser à distance, à l’aide de son smartphone.