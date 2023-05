La consommation des hybrides rechargeables surveillée de près par l'Europe

Ce n’est pas nouveau, la Commission européenne a dans le viseur les modèles hybrides rechargeables, et différentes études démontrent les limites de cette technologie. Bruxelles n’apprécie guère les valeurs d’homologation très favorables pour ce type de technologie. En effet, il est difficilement concevable qu’un SUV familial puisse se contenter de moins de 2 l/100 km. Pour en avoir le cœur net et connaître précisément leur consommation et les rejets de CO2 qui en découlent, l’Europe s’appuie sur les centres de contrôles techniques.

Depuis samedi dernier, la nouvelle réglementation OBFCM (On Board Fuel Consumption Montoring) est applicable pour tous les véhicules thermiques, hybrides et hybrides rechargeables mis en circulation à compter de janvier 2021. Les véhicules électriques y seront soumis dans un second temps.

Pour le moment, seuls les propriétaires de taxi, de VTC ou encore d’ambulance sont concernés. Pour les particuliers, cette réglementation s’appliquera à partir de janvier 2025, lorsque leur véhicule approchera les quatre ans et donc soumis au premier passage au CT. La collecte de données ne peut se faire sur les modèles d’avant 2021 à cause des protocoles de lecture OBD des constructeurs.

Tous les modes de conduite relevés

Lors du passage de son auto au CT, le contrôleur doit au préalable en informer le propriétaire. Ce dernier est en droit de refuser, à condition de remplir un formulaire. Le but de la Commission européenne est bien sûr de collecter un maximum de données. L’opérateur branche ainsi son boîtier lors du contrôle des rejets polluants (comme c’est déjà le cas aujourd’hui). Sont ainsi collectés le numéro de VIN, la consommation totale de carburant (en litres), la distance totale parcourue, la consommation lorsque la batterie est vide, lorsqu’elle est rechargée par le moteur thermique ou encore lorsque le moteur électrique seul déplace l’auto (en kWh). La plupart des configurations possibles sont prévues.

Toutes les données collectées sont envoyées chaque jour à l’OTC (Organisme Technique Centrale) pour être transmises ensuite à la Commission. Le centre de contrôle technique ne les conserve pas et n’a pas vraiment moyen de les récupérer.

Pour le propriétaire du véhicule, un rapport supplémentaire est édité avec le kilométrage total depuis la première mise en circulation ainsi la consommation totale de carburant (par exemple 8 000 litres).

Cette nouvelle réglementation n’a pas pour vocation de donner des informations supplémentaires au propriétaire. Cependant, il serait possible, dans le cas d’une vente par exemple, de corréler une consommation importante de carburant à une conduite dynamique.

Le but est bien de collecter beaucoup de données via les centres de contrôle européen afin de mieux connaître les consommations réelles et la pertinence de ces hybrides rechargeables. Par définition, ils ont besoin d’être chargés très fréquemment, voire quotidiennement, pour apporter un bénéfice. Or, ces modèles ne roulent pas suffisamment batterie pleine, notamment pour les véhicules d'entreprise.

Il est encore trop tôt pour connaître la finalité de cette collecte, mais le but est bien évidemment de revoir les politiques fiscales pour ce type de véhicules et cette collecte de données ne va certainement pas les favoriser.