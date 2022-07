Les émissions des hybrides rechargeables dans la ligne de mire de Bruxelles

Ils consomment, officiellement, entre 1,3 et 1,8 l / 100 km selon les modèles. Du moins selon leur homologation européenne. Ainsi, le Citroën C5 Aircross PHEV se contenterait de 1,4 l, et n'émettrait que 33 g de C02. Il bénéficie, à ce titre, d'un bonus de 1 000 euros jusqu'à la fin de l'année au moins.

Une consommation réelle beaucoup plus élevée que sur le papier

Pourtant, des voix s'élèvent dans l'Union pour expliquer que dans la vraie vie, ça ne se passe pas vraiment comme au pays du WLTP. Les études fleurissent depuis que les hybrides rechargeables existent pour expliquer que ces autos consomment en réalité deux ou trois fois plus, entre 4 et 6 l / 100 km, ce qui, reconnaissons le, reste une performance pour des engins qui frôlent souvent les deux tonnes.

Mais du coup, ils émettent aussi beaucoup plus de C02 que ce qu'ils indiquent sur leur état civil. Ces études, qui émanent de l'ONG Transport & Environnement, mais aussi de l’ICCT (International Council on Clean Transportation) sont sur le bureau des commissaires européens qui viennent de décider de revoir, sur cette base, les normes d'homologation de ces autos, et surtout, de les durcir.

Au menu de cette future norme spéciale PHEV : une augmentation du temps de roulage en phase thermique, car les experts de Bruxelles considèrent que jusqu'à présent, la partie du temps de fonctionnement du moteur électrique était trop conséquente. C'est que selon les études, les hybrides rechargeables sont trop rarement branchés sur le secteur, et fonctionnent la plupart du temps avec des batteries à sec, surtout lorsque ce sont des véhicules d'entreprise.

Les entreprises mauvaises élèves

Or, les flottes sont les premières clientes de ces modèles et ce dans toute l'Union. Elles bénéficient, en France, d'une exemption de leur TVS (taxes sur les véhicules de société) ou du moins des taxes qui l'ont remplacé, grâce à leur faible taux d'émission. Les particuliers clients, plus rares, bénéficient quant à eux, lors de l'achat, d'un bonus de 1 000 euros, qui vient d'être prolongé jusqu'à la fin de l'année. Intéressant lorsque l'on sait que notre fameux C5 Aircross coûte la bagatelle de 40 950 euros.

Certes, les entreprises et les particuliers ont encore quelques mois pour s'offrir des PHEV. Le nouveau process d'homologation ne sera pas examiné avant la rentrée de septembre et ne devrait pas entrer en vigueur avant l'année prochaine. Que se passera-t-il à ce moment-là ? Tout dépend du dosage de la nouvelle norme conjuguant les phases de test en mode électrique et en mode thermique puisque les émissions vont dépendre de ce facteur. Une question de curseur en somme.