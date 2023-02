La Dacia Sandero règne sur l'Europe

Pour la Dacia Sandero, 2023 commence de la plus belle des manières.

Selon les chiffres officiels publiés par la Plateforme automobile (PFA), la Dacia Sandero a été le modèle le plus vendu en janvier dernier avec 6 562 exemplaires écoulés sur le marché français. Dans ce classement, elle domine la Peugeot 208 (5 933 exemplaires vendus) et la Renault Clio, troisième avec 4 971 unités écoulées.

La Dacia Sandero, modèle le plus populaire du groupe Renault, profite notamment du succès de sa déclinaison crossover, la Stepway, pour briller en France, mais également en Europe.

En dehors de nos frontières, la Dacia Sandero a aussi fait recette en janvier dernier avec pas moins de 19 346 véhicules vendus en Europe (dont la France). Un chiffre qui impressionne, et est même supérieur de 20 % à celui enregistré en janvier 2022, quand la voiture trustait déjà la première place des ventes avec 16 193 voitures vendues.

À l’échelle européenne, la Dacia Sandero est suivie par le Volkswagen T-Roc (16 723 unités et une progression de 32 % en un an), et la Toyota Yaris, qui complète le podium des meilleures ventes avec 14 037 unités vendues en janvier 2023.

Pour rappel, en 2022, selon les données de Dataforce, la Dacia Sandero a été écoulée à 191 499 exemplaires en Europe, simplement dominée au classement des meilleures ventes par la Peugeot 208 et ses 199 302 unités écoulées.