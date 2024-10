La dernière Jaguar construite date de cinquante ans

Celle qui était vue par Enzo Ferrari comme la plus belle voiture du monde est véritablement un mythe. En plus de sa ligne exceptionnelle, la Jaguar Type E était un modèle performant et moderne lors de sa sortie en 1961. Au total, plus de 70 000 exemplaires ont été produits jusqu’en 1974.

Seulement, deux exemplaires supplémentaires viennent de "sortir des chaînes". Une façon de parler puisque Jaguar Classic est parti des plans d’origine pour concevoir de façon artisanale ces Type E plus neuves que neuve.

Plus de 2 000 heures ont été nécessaires pour accéder à la demande d’un client d’Asie du Sud. Les deux modèles sont des roadsters, un « Opal Black » et un « Signet Green », reprenant les lignes de la Type E de la première phase, plus fine en design.

Sous le capot, les artisans y ont logé le six-cylindres en ligne 3,8 l modernisé puisqu’il bénéficie d’un allumage électronique, associé à une boîte mécanique à cinq rapports. Cette Type E ne respecte pas à la lettre le modèle originel. Sacrilège ou non, elle se dote d’un pare-brise chauffant et d’un autoradio Bluetooth. Les plus passionnés verront d’un mauvais œil ces deux exemplaires, exempt de patine et certainement mieux finis que les modèles d’époque.

A quand de véritables nouvelles Jaguar ?

Jaguar n’est pas en bonne santé, les volumes de vente sont à des niveaux très bas depuis quelques années et les modèles à venir sont encore flous.

La marque de Coventry compte se séparer de plusieurs modèles d’ici la fin de l’année comme ses deux SUV (e-Pace et i-Pace), ses berlines (XE et XF) et sa sportive E-Type. Seul le F-Pace restera au catalogue jusqu’à l’année prochaine.

Les prochains nouveaux modèles ne sont pas attendus avant 2026. Ce qui signifie que la marque ne peut compter que sur son seul SUV, qui accuse déjà huit ans au compteur. Reconstruire deux Type E, c’est bien. Développer de nouvelles voitures, c’est mieux.