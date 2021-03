La dernière Mini à moteur à combustion pour 2025

Ce n'est pas la première fois que l'on parle d'une transition importante vers la voiture électrique chez Mini. Mais puisque l'Europe prépare l'offensive anti-carburants fossiles et que les groupes automobiles se désintéressent progressivement du moteur essence ou diesel, la rumeur d'un Mini tout électrique prend de l'ampleur.

Der Spiegel annonce d'ailleurs qu'à l'occasion de la présentation des résultats du groupe BMW, Oliver Zipse, le PDG du géant allemand, confirmer que Mini deviendra une marque 100 % électrique d'ici 2030, avec une dernière Mini à moteur à combustion d'ici 2025. Mini envisagerait ainsi la moitié de ses ventes en électriques dès 2027. Une semi-surprise au vu du contexte actuel, d'autant plus qu'il a déjà été évoqué le fait de développer une gamme spécifique "John Cooper Works" entièrement à batteries. Et puis, Mini aura-t-il seulement le choix ? Rappelons que le constructeur est britannique à l'origine, et que le Royaume-Uni prévoit un bannissement des ventes de thermiques dès 2030...

Pour l'instant, Mini ne dispose que de la Cooper SE mais un Countryman électrique devrait voir le jour d'ici deux ans.