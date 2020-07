La dernière Tesla Roadster produite affichée plus d'un million d'euros

Une électrique collector, ça vous branche ? L'auto en question n'est autre que la dernière unité produite de la Tesla Roadster dont le propriétaire suisse actuel demande une somme à sept chiffres. Son kilométrage de 200 kilomètres seulement n'est effectivement pas son seul atout.

2500 exemplaires de la Tesla Roadster empruntant un châssis de Lotus Elise S2 ont été produits par le constructeur américain. Le premier appartenant à Elon Musk himself tourne en orbite autour de la Terre depuis le 6 février 2018. Cette auto incarne donc la plus rare disponible sur le marché. La dernière Tesla Roadster dispose d'une teinte blanc nacré, d'un intérieur noir et blanc, de jantes noir brillant à liseré blanc et de quelques éléments en carbone. La vente comprend comme les images le montrent les protections de volant et de levier de frein à main d'origine.

Cette Tesla Roadster unique est affichée à un tarif à la hauteur de sa rareté et de la cote d'amour du modèle par les fans de la marque. Son propriétaire actuel demande en effet la bagatelle de 1,39 million de francs suisses ce qui représente au cours actuel l'équivalent de 1,30 millions d'euros.