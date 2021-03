La DS 9 va faire le tour de France pour montrer qu'elle existe

Notre voiture du jour pourrait être un mirage. La DS 9 a été dévoilée il y a plus d'un an (c'était en février 2020) mais elle n'est toujours pas sur nos routes, et pas encore visible dans les concessions.

En novembre, DS avait promis une arrivée dans les points de vente au printemps 2021. Alors ce sera bien le cas, mais sous la forme d'une apparition éclair ! La voiture va faire un tour de France, avec un passage éphémère en avant-première dans tous les points de vente de l'Hexagone.

Mais il faudra donc attendre la rentrée pour la vraie commercialisation et la livraison des véhicules déjà commandés. Cette avant-première sera d'ailleurs une occasion de faire signer des clients intéressés qui attendaient de voir le véhicule avant de se décider.

On se demande quand même si ces clients n'ont pas fini par aller signer un bon de commande ailleurs. Un an et demi d'attente entre la présentation et la livraison, c'est un délai peu acceptable pour une voiture qui n'est pas une Ferrari ou une Bugatti. D'autant que dans le milieu du premium, la clientèle a le goût des offres de location. Et un an et demi, c'est la moitié du contrat le plus courant, celui de 36 mois !

La DS9 est une arlésienne, pas aidée par le contexte sanitaire certes, mais souffrant des soucis de PSA en Chine, la voiture étant exclusivement fabriquée dans l'Empire du Milieu, pays qu'elle vise en priorité. Ces retards vont la faire arriver chez nous peu de temps avant la nouvelle DS 4, qui lui met déjà un coup de vieux esthétique et technologique...