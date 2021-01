La Ferrari "Breadvan" est de retour sous une forme unique

L'étonnante "camionnette" Ferrari sur la base d'une 250 GTO est née au début des années soixante d'une querelle interne entre Enzo Ferrari, son épouse, et un groupe d'ingénieurs décidant de prendre leur liberté dans un climat jugé trop autoritaire. Porté par le Giovanni Volpi, ce projet, mené pour marquer le coup face à un Ferrari trop arrogant, accouche d'une Ferrari "Serenissima" 250 GT avec une carrosserie réalisée par un tandem Bizzarrini (connu aussi pour son V12 chez Lamborghini...) et Piero Drogo.

Un break de chasse qui court aux 30e éditions des 24 Heures du Mans, face à la Scuderia Ferrari d'Enzo, lequel a refusé de livrer les deux exemplaires de 250 GTO à Volpi (qui s'est ainsi rabattu sur une 250 GT d'occasion pour la transformation)... voilà une sacrée image de l'histoire de Ferrari.

60 ans plus tard, le break de chasse Ferrari fait son retour grâce au Néerlandais Niels van Roij. Vous le connaissez déjà pour sa Tesla Model S Shooting Brake, et voici son autre création : une 550 Maranello transformée en "camionnette". De nombreux spécialistes sont intervenus sur cette auto unique qui conserve le V12 5.5 atmosphérique. Tout le reste a été repensé : intérieur, carrosserie, suspensions Köni réglables, jantes 20 pouces spéciales... Cette auto n'est pas à vendre et sert simplement de vitrine pour le Hollandais fou.