La Fiat Argo Endurance aurait pu battre la Dacia Sandero Stepway

Une citadine pas chère avec un look de baroudeur et une garde au sol à peine réhaussée. Voilà la formule à succès de la Dacia Sandero Stepway, version d’un modèle bien parti pour devenir la voiture neuve la plus vendue d’Europe cette année 2024.

Curieusement, c’est la seule variante de ce type qui « cartonne » sur notre marché. Mais en Amérique du Sud, ces modèles sont légion. Il y a quelques mois, par exemple, on parlait de la Volkswagen Polo Robust dont la présentation rappelle franchement celle de la Sandero Stepway. Et la nouvelle Fiat Argo Endurance reprend elle aussi cette formule pour plaire à la clientèle brésilienne.

Une citadine maquillée comme une baroudeuse

La Fiat Argo Endurance se base sur l’Argo « normale », commercialisée depuis 2017 au Brésil et restylée en 2022. Conçue sur une plateforme très proche de celle de nos anciens Fiat 500X et 500L, elle bénéficie d’une garde au sol de 186 mm et présente des angles d’approche et de sortie respectivement à 20,5 et 33 degrés.

Sous le capot, on retrouve l’increvable moteur 1,3 litre Firefly en version « Flex » (compatible éthanol) qui développe ici 107 chevaux et 134 Nm de couple. Son prix de base ? 79 990 réals brésiliens soit 13 066€. Notez qu’une version « Trekking », mieux équipée, existe depuis 2019 au catalogue.

Alors, pourquoi pas chez nous ? Eh bien non car la Fiat Argo fait partie de ces modèles conçus spécialement pour ces marchés sud-américains répondant à des normes différentes de celles d’Europe. Dommage, car l’Argo Endurance semble taillée pour plaire à la clientèle de la Dacia Sandero Stepway. Surtout avec un petit moteur comme ça à la réputation de fiabilité.